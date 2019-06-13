突然言语不清、一侧偏瘫无力，大家第一反应都觉得是脑卒中，但低血糖引起的偏瘫也不少。

低血糖型偏瘫多发生于老年糖友，一般比较突然，患者大概10~20分钟就会迅速出现一侧肢体瘫痪，严重者还会伴有意识障碍或昏迷等情况。葡萄糖是脑细胞活动的主要来源，低血糖会引起反射性交感神经兴奋致脑血管痉挛、脑供血不足，引起脑功能障碍。

脑细胞对糖的敏感度是很高的，一旦长时间发生低血糖，就会造成严重的脑细胞坏死，而这是不可逆的。如果能早期确诊、及时补充葡萄糖，病情是可以逆转的。但有相当一部分人由于没有及时救治，低血糖引发脑细胞坏死，不能修复，偏瘫持续存在，肢体出现功能障碍。

除了规律进餐和适度运动外，中医还建议反复低血糖的患者通过调理脾胃来改善低血糖。我们在临床上发现，很多低血糖的患者都有脾胃虚弱、不耐饥饿的问题。通过调理，使患者的脾胃功能得到改善，低血糖症状及发作情况也明显改善。