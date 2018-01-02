调理肝脾入手施治睡眠障碍

加班熬夜对现代人来说是家常便饭，同时人们睡眠健康的意识却没有多少改善，早睡却睡不着等睡眠障碍问题日益突出。

失眠在医学上定义为睡眠障碍的一种表现形式，包括入睡困难、难以维持睡眠、睡眠程度浅和经常梦魇、早醒等。对于短暂的失眠，患者不必过度担忧。越是怕失眠，脑细胞就越兴奋，担忧反而会适得其反。万一出现长期失眠，就应该给予足够的重视。

失眠的治疗可分为药物治疗和非药物治疗（即行为与认知治疗）两类。目前临床治疗失眠的药物主要包括苯二氮卓类受体激动剂、褪黑素受体激动剂和具有催眠效果的抗抑郁药物。然而一些失眠患者排斥处方药，此时，中医药治疗失眠发挥了一定的优势。中医关于失眠的辨证论治颇为丰富——

从五脏论治：失眠症其病因病机主要表现于肝，波及五脏，统顾五脏实体病证。提倡“五脏皆有不寐”的整体观，从肝论治、兼顾他脏、辨证加减的证治体系，并由此分脏制定了失眠症证治方案。中医认为，阴阳失衡导致阴阳失调，使人机能处于亢奋状态，从而睡不着。

从精神情志论治：精神情志与不寐关系密切，由此将不寐分成烦恼型、多疑型、紧张型、抑郁型，分别选用清热泻火、疏肝降逆法，滋阴清热、理气解郁法，清心宁神、调和肝脾法等治之，取得良好效果。

从昼夜节律论治：人体的睡眠是一种具有昼夜节律性的生理活动，失眠则是这种正常睡眠—觉醒节律紊乱的结果。遵循这一规律，提出“因时制宜”治疗失眠。

从心肾相交论治：所有的失眠都源于“火不归根”，所有的治疗方案最终都需要回到“引火归根、心肾相交”的问题上来，并将失眠分为五型：肝气郁结型、肾精不足型、心火旺盛型、经脉瘀阻型、痰湿阻滞型。

从肝脾论治：导致失眠症产生的诸多病因病机均与肝脾失调有关，中医如何全面诊断失眠症，调理失眠中药的选择，应在辨证论治的基础上，注重调理肝脾。