专家谈中医药治新冠肺炎：中医讲辩证论治 根据病人具体病情施治

人民网北京4月23日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，中国中医科学院广安门医院主任医师齐文升表示，中医讲用药如用兵，中医治疗新冠肺炎不是某一个单纯的作用和某一个单纯的靶点，中医讲究君臣配伍，讲究整体布局。整个病程过程中还要照顾到人体的正气，这样就能起到鼓动正气、扶助正气。

齐文升表示，中医有2000年历史，中医认为新冠肺炎属瘟疫叫疫毒，一般是从口鼻而入，通过呼吸道侵入人体，病人常表现有发烧、咳嗽，这是肺的症状，另外有腹泻、乏力，这是脾的症状。国外新冠患者早期有嗅觉、味觉丧失。嗅觉主要是肺开窍于鼻，味觉主要是脾开窍于口。中医认为新冠肺炎病变部位还是在肺和脾。

“通过临床观察和总结，新冠肺炎早期是以湿毒为主，中期有化热倾向，后期就耗伤正气。” 齐文升说。新冠肺炎的整个病程，我们认为疫毒闭肺是它的核心病机，通过临床的不断摸索，总结出新冠肺炎的一个有效核心方适用金银潭病人，效果还不错，很多金银潭住院患者从早期的不了解到逐步的接受、喜爱，还有患者主动要求转到南一区进行中医药治疗。

在新冠肺炎的治疗上，齐文升说，中医认为在人体的上部，叫上焦，上焦就是宣肺清泄、疏散上焦，在人体的中部，是化湿和胃、斡旋中焦，在人体的下部，要活血解毒、畅通下焦。在整个新冠病人病程来看，早期要祛邪为主，到了中期清热化湿比较多，到了后期一般扶正用的比较多。

“中医讲的是辨证论治，要根据病人病情的演变具体情况来辨证施治，这实际就是中医的用药思路，是起效的一个思路。” 齐文升最后说。