提高睡眠环境舒适度 防止“首夜效应”
2019年11月18日，北京大学第六医院睡眠医学中心成立五周年庆典活动在京召开。据悉，睡眠医学中心成立的初衷旨在给睡眠障碍患者提供更好的诊疗服务，更好的发展中国的睡眠医学。
北京大学第六医院睡眠医学中心由睡眠医学科病房、睡眠障碍专业门诊及睡眠功能检查室三部分组成。
中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林介绍了睡眠医学的最新研究进展并进行了以“睡眠医学的过去、现在和未来”为题的主题报告。报告指出睡眠是人类基本的生理过程，良好的睡眠是健康生活的有力保证。睡眠障碍的发生率逐年升高，造成了巨大的经济损失，给个体生活质量造成严重损害。
北京大学第六医院副院长孙洪强就“首夜效应”一题，着重介绍了首夜效应的定义、发生率、研究历史等，他提出首夜效应是一种短暂的失眠，睡眠环境、个体睡眠规律、年龄、人格特点等是首夜效应发生的重要影响因素，个体出现首夜效应会影响记忆功能。然而，首夜效应作为一种急性失眠模型可以用于失眠药物的研发。对其干预措施主要包括药物治疗、生物反馈治疗、提高睡眠环境的舒适度及熟悉感，让患者尽早熟悉睡眠监测环境等。
北京大学第六医院睡眠医学中心主任孙伟介绍了失眠的非药物治疗相关知识，并建议大家形成良好的睡眠规律，按时上下床，不补觉，不午睡，不赖床，适量运动，身心放松，每天练习正念呼吸等。
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