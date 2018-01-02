用勺子喂饭婴儿易窒息

孩子4~6个月大的时候通常需要添加辅食。英国一项最新研究发现，用勺子喂辅食并不比让孩子自己手抓食物更安全。前者更容易让孩子窒息。

英国斯旺西大学儿童公共卫生学副教授艾米·布朗及研究小组对1100多名4~12个月大婴儿的母亲展开了问卷调查。调查内容包括参试女性如何给孩子添加固体食物、喂了哪些食物，以及婴儿是否曾在吃饭过程中发生过窒息等。结果发现，与使用勺子给宝宝喂饭的情况相比，允许孩子自己手抓食物窒息风险反而较小。而且，等孩子稍大点（比如6个月大时）再添加辅食有助于降低胃肠炎等疾病风险。另外，宝宝稍大时能够坐得更直，吞咽更好，会大大减少窒息几率。

布朗教授表示，为了减少婴儿食物窒息，广大家长最好遵循以下建议：1．让婴儿以自己的节奏吃饭。婴儿食品应该多样化，让孩子感受食物的不同口味和质地。2．避开具有婴儿食物窒息风险的食物，比如，含有全坚果、生苹果片和胡萝卜块的食物等。另外，5岁以下儿童不应喂食果冻等明胶类食物。3．关注孩子进食的全过程，防止意外窒息发生。特别是当孩子在吃香蕉、西瓜和牛油果等水果时，家长应该特别当心，最好将食物切成小块。最后，水分少的食物泥也容易卡住宝宝喉咙，不建议给宝宝食用。（陈宗伦）