孩子不爱吃饭，家长不要强行喂食
徐媛
黄女士问：我4岁的孩子吃饭挺让人着急，喂饭总是不肯张嘴，即使把饭喂进了嘴里，也总是含着迟迟不吞咽。家人没办法只能用强硬的手段来喂食，但孩子有时会把饭吐出来。我们该怎样解决孩子的吃饭问题？
中南大学湘雅二医院精神卫生研究所副教授李则宣答：强迫孩子吃东西，这种做法如果是偶尔为之，不会有大碍。但如果是一种长期的管教习惯，就必须考虑到不良结果。如果孩子从低龄时期，就被强迫进食，那么孩子会对这种食物产生强烈的厌烦、反感和抗拒情绪。如果家长看出了孩子的消极情绪，依然采用暴力和压制的手段逼迫他吃，那么孩子会对食物产生更加消极的态度，甚至恐惧心理。长大后，会对食物尤其是被强迫的食物，有着剧烈的身心抗拒。
很多孩子有时并没有饥饿感，但许多家长遵循“一日三餐”的程序，觉得到了饭点，就应该让孩子进食。在一些父母心中，孩子吃得越多，身体发育就越好。
生活中，家长应清楚孩子的食物偏好。如果孩子只是不喜欢少量种类的食物，家长可以接纳这一点。少量的种类，不会过多影响孩子的营养摄入，可以替代性地补偿。有的家长喜欢负面评价某种食物，比如“不要吃肉，吃肉会把人变肥变丑”，孩子接受了这些消极评价，对这些食物形成了一个糟糕的印象，自然不会好好吃饭。正确的做法是家长对每种食物的优点恰如其分地评价，孩子不吃某种食物，家长可以适当地多夸夸这种食物，促进孩子尝试的欲望。
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