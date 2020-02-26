婴儿如何做好防护？专家：尽量避免外出 喂食不要用嘴吹

人民网北京2月26日电（王国菁）婴儿如何做好防护？26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，中国疾控中心研究员冯录召表示，因为婴儿不能佩戴口罩，容易引起呼吸困难甚至有窒息风险，所以婴儿应该尽量避免外出。其防护以被动防护为主，要靠父母、家人和看护人员来间接防护孩子。

冯录召建议，疫情期间为尽可能降低婴儿感染的风险，可相对固定一个看护人，看护人尽量不外出。看护人需戴好口罩，不要对着孩子打喷嚏、呼气。看护人在接触儿童的玩具、餐具以及日常生活用品的时候，或者跟孩子交流玩耍之前要清洗双手。不和孩子共用餐具，给孩子喂食的时候不要用嘴吹食物，也不要用嘴尝试以及咀嚼食物再喂给孩子。