3岁宝宝樱桃卡喉，医生感叹：父母的两个果断，救了孩子一命

3岁男童误吸将樱桃入，引发窒息，家长一系列教科书急救动作引医生点赞……关键步骤仍是海姆立克急救法，这个能救命的简单动作，你掌握了吗?

“家长一系列教科书的急救动作，救了这个孩子。”近日，3岁的骏骏吃樱桃时窒息，被父母紧急送到医院时已经“无意识，面色发青”，医生使用海姆立克法急救最终将孩子救回，在其父亲向医生下跪表示感谢时，医生表示，来医院前的急救，实实在在救了孩子一命。

原来，在家长发现吃樱桃的骏骏突然摇头晃脑，想咳却咳不出的样子，妈妈第一时间拉开骏骏的嘴巴一看，判断为樱桃卡住，骏骏妈妈果断使用俯卧位的海姆立克急救法。

同时，骏骏爸爸果断开车，送往医院。家离医院很近，仅仅八九分钟车程。在车上，骏骏妈妈依旧将骏骏俯卧，不断拍打背，直到送进急诊。

医生表示，骏骏父母关键时刻的两个急救选择就了孩子一命：首先在发现孩子窒息时，马上采用海姆立克急救法，其次，果断送医，在车上也没有放弃救治，让异物保持在上呼吸道，避免异物落入呼吸道深处。

一个月救回4例 暖心新闻越来越多

最近一月包括骏骏在内已有4名孩子成功被救回，成功施救的背后都离不开这两个“果断”——果断急救、果断送医。

据报道，4月26日中午，长沙2岁男童桂圆卡喉发生严重窒息，卡喉发生十多分钟后，年轻妈妈抱孩子跑进医院急诊科，值班护士马上用海姆立克法急救法进行抢救，不到20秒，将完整桂圆拍出。

5月23日，李女士在辽宁铁岭客运中心候车大厅候车，19个月大的孙子将手中玩弄的一个糖果放在嘴里，孩子瞬间被卡住喉咙，发不出声音，听到有人呼喊，检票员第一时间冲出窗口，熟练运用海姆立克法将糖果拍出，孩子得救。

5月27日中午，连云港一名2岁宝宝吃糖卡喉窒息，妈妈单女士想到1年前看过并收藏一篇急救文章，当即打开微信文章，根据文中图文示教的海姆立克急救法，立即帮宝宝按压冲击腹部，并拿起手机打120，几分钟后，宝宝呼吸恢复。

此外，医生提醒，3岁以内的婴幼儿尽量不吃带壳的干果类食物，最好不要吃奶糖、硬糖、桂圆、葡萄等圆形的容易滑动食物等。吃东西时别玩闹，或是逗他，建议要坐着安静地吃。

海姆立克急救记住三招式

据统计，在中国，每年因吞咽异物或气管异物阻塞等引起意外窒息而死亡的儿童有近3000名。一般气管卡住后出现窒息，4-5分钟，就会导致心脏、大脑不可逆损伤。

如果异物堵塞喉咙气管，家长要第一时间内给予处理，可采用海姆立克法先行救治，并一定送到最近医院就医。海姆立克急救记住三招式：

针对3岁以下体重较轻的儿童：

方法1：把小孩面朝上、背贴在抢救者的大腿上，头朝下，用食指和中指按压肚脐和胸廓之间的部位，反复快速，直到把异物排出。

方法2：把孩子面朝下放在家长的腿上，用掌心上搓的方式拍打孩子背部，挤压上腹部，造成人工咳嗽，驱除异物。注意不能手掌直上直下地拍打孩子，以防伤到骨骼和内脏。

针对3岁以上儿童：

施救者站在孩子身后，双臂环绕着孩子的腰部，一只手握拳紧抵着肚脐偏上的地方，另一只手抓紧拳头，用力快速地向内、向上冲击，这样反复冲击，可以增加腹部的压力，促使异物从气道内排出来。



本文参考资料：

①《杭州日报》2019-06-04《家长一系列教科书式急救，救了孩子一命》

②陕西都市快报-2岁男童桂圆卡喉窒息，护士教科书式海姆立克急救法成功解救

https://www.ixigua.com/i6685961881963725324/

③陕西都市快报-幼儿误吞糖果窒息，检票员熟练使用海姆立克急救法，成功拍出糖果

https://www.ixigua.com/i6694499474867225101/

④扬子晚报20190530《一年前收藏的一篇微信推文 救了她吃糖卡喉的两岁儿子》