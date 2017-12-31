补铁别忘了配铜 促进吸收与利用

铁是人体必不可少的元素之一，出现缺铁性贫血的患者，可能会需要服用一些铁剂。但服用铁剂也不能少了“朋友”帮衬，来促进它的吸收与利用。

研究发现，缺铁的患者常常也会伴随铜的缺乏。并且，铜为许多造血相关酶的组成成分，缺铜时由于铜蓝蛋白减少，血红蛋白合成受阻，也会导致铁的吸收和利用减少，从而加重贫血。因此，在补铁的时候适当增加铜的摄入，能促进铁的吸收利用，以及红细胞的成熟和释放。世界卫生组织建议，为了维持健康，成人每天按照每公斤体重应摄入0.03毫克铜。一般来说，大家可以多吃含铜较丰富的食物，如肝、肾、心等动物内脏，牡蛎和鱼虾等水产，荞麦、红薯等粗粮，核桃、葵花子和花生等坚果类，以及豆制品、蘑菇和黑木耳等。但如果铜缺乏过于严重，就得医生指导下服用铜补充剂。

需要注意的是，食用含糖量高的食品有导致铜缺乏的风险。因为糖代谢过程中需消耗一定量的铜。尤其对贫血患儿，家长应严格限制其进食过量的糖果、饼干等高糖食品。

此外，研究表明，维生素C对铁的吸收也有一定的帮助，橙子、猕猴桃、西红柿等富含维生素C的食物可适当多吃。但维生素C很不稳定，易被氧化，故水果切开后别放得太久，以免造成维生素C的丢失。▲