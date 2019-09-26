孕妇吃那么好 为何还会贫血

贫血是和营养密切相关的一种疾病。贫血不仅会让准妈妈乏力、心悸、头晕，还会明显增加母亲、胎儿、新生儿的各种并发症，如胎儿宫内缺氧、产后出血和输血治疗等。所以，要重视贫血。

现在大家的营养状况普遍好了，孕妇也吃得越来越好。可是调查显示，我国准妈妈孕期贫血发生率高达10%～30%。不少孕妇出现轻度或者中度贫血，自己却浑然不知。那么，发现贫血应该怎么补呢？

是否贫血主要看血红蛋白

贫血是指血红蛋白低于110g/L。

轻度贫血：血红蛋白100g/L～109g/L。

中度贫血：血红蛋白70g/L～99g/L。

重度贫血：血红蛋白40g/L～69g/L。

极重度贫血：血红蛋白低于40g/L。

孕期贫血从何而来

孕期最常见的贫血是缺铁性贫血，顾名思义是指铁缺乏导致的贫血。铁作为必不可少的微量元素，孕期不仅要供给准妈妈自己，更重要的是输送给肚子里的宝宝。到孕晚期，准妈妈体内的血液将比怀孕前增加30%～50%。铁作为血红蛋白的主要成分，需要量自然要增加。

现在孕妇明明吃得很好，怎么还有人贫血？因为，孕期不仅要补充营养，还要科学补充营养，比如，光喝汤、不吃肉并不能增加微量元素的摄入。养成良好的用餐习惯才能避免微量元素的缺乏。坚持吃复合维生素，也能补充极少量的铁元素。

此外，以下几类人在怀孕时，比较容易贫血：既往贫血的妇女；多次妊娠的妇女；1年内连续妊娠的妇女；素食主义者。其实，怀孕后第一次产检（建大卡那次）就会查血常规（血常规里有血红蛋白）。如果结果正常，孕晚期30周～35周会再查一次；如果贫血，一般3周～4周复查一次。轻度甚至中度贫血症状一般不明显，如果是以上几类易贫血的准妈妈，可以定期到医院检查。

吃对了才能有效补铁

多吃富含铁元素的食物。常见的含铁丰富的食物有深色水果蔬菜、鱼类、禽类以及红色肉类。比如：西兰花、菠菜、樱桃、鸡蛋、动物内脏、牛肉等。另外，土豆、绿叶蔬菜、菜花、胡萝卜和白菜等含维生素C的食物能促进铁吸收，可以搭配着一起吃。此外，茶、咖啡、可可等可抑制铁吸收，因此提醒各位准妈妈在孕期要少喝茶、咖啡等。

服用铁剂有讲究

贫血严重时就不能只靠食物来纠正，要听从医生的指导服用铁剂。补充铁剂以后，大多数准妈妈的贫血会纠正，但是还有一部分准妈妈的贫血没有明显改善，其实只要没有达到中度及以上的贫血就不必过于担心。

为了避免食物抑制铁的吸收，建议进食前1小时口服铁剂，与维生素C共同服用，以增加吸收率，但要避免与其他药物同时服用。如果空腹服用铁剂胃不舒服，可以随餐服用。若孕期贫血，产后须口服铁剂3个月，以纠正贫血，减少产后并发症的发生。

服用铁剂后，血红蛋白还是低怎么办？补充铁剂以后就算血红蛋白没有明显上升，也是有效果的，仍要继续补充，因为补充的铁剂优先都被宝宝吸收了，还没轮到孕妇来吸收。如果停止补充的话，母体的血红蛋白可能连原先的水平都维持不了，会继续下降。补充铁剂以后，血红蛋白不下降或者是上升都表示有效果。

如果按照正常的推荐剂量去补充铁剂，血色素还是继续下降，需要做相关的检查来排除其他疾病。比如祖籍是广东、广西、海南、湖南、湖北、四川、重庆的孕妇，可能需要排除是否合并“地中海贫血”。

总而言之，怀孕期间合理健康饮食非常重要,孕期缺铁性贫血从预防开始做起。就算贫血了，听从医生的建议服用铁剂，贫血一般都能纠正。