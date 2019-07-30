吃也能防晒？“天然防晒霜”助你轻松美白

越来越猛烈的太阳，是不是让你既爱又恨呢？明明藏了一个冬天，皮肤白回来了，防晒工作也做好了，一见太阳又打回了原形……这个时候不妨通看看下面这些食物~

每天吃高维生素C水果

维生素C是“永远的美肤佳品”。如果想拥有健康细嫩、不易晒伤的皮肤，几乎每个皮肤科医生都会让你每天吃2~3份高维生素C的水果。比如番石榴、猕猴桃、草莓、圣女果、西红柿或是柑橘类都属于维生素C较丰富的水果。

适量摄取黄红色蔬果

红色、黄色蔬果及深绿色叶菜如胡萝卜、芒果、西红柿、木瓜、空心菜等，都含有大量胡萝卜素，非常有助于抗氧化，增强皮肤抵抗力。不过，这类食物不可吃得太多，否则容易让肤色显得“黄黄”的。

经常吃豆制品

大豆中的异黄酮是一种植物性雌激素，它也具有抗氧化能力，是女性维持光泽细嫩皮肤不可缺少的一类食物。大豆制品中，豆腐、豆浆(建议不放糖)是比较好的选择，而其他加工后的豆制品，如豆干及豆皮等，热量都比一般豆腐高很多。100克传统豆腐含热量是50~88卡，但炸豆皮却含385卡热量。

抓把坚果当零食

对皮肤来说，吃进的油脂可能是“天使”，也可能是“恶魔”，关键看你吃的是哪种油脂。坚果中的植物油多半富含维生素E，能帮助抗氧化和消除自由基。

来杯热可可

巧克力内含有多种丰富的抗氧化物，如可可多酚、类黄酮，适量摄取对皮肤有益。目前市面上可买到没有添加糖及奶精的100%纯黑可可粉，只要调和热牛奶，加一点红糖，就能享受一杯美味香醇的热可可了。

每天两杯茶

喝绿茶或是使用含绿茶成分的保养品，可以让因日晒导致皮肤损伤、松弛和粗糙的皮肤减少氧化约1/3。一般健康人喝茶养生，每天2~4杯较合适，也可将不同类的茶换着喝。