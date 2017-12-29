中国心血管医学博物馆隆重开馆

2017年12月27日，中国心血管医学博物馆开馆仪式在姑苏会平江馆成功举办，此次参加开馆仪式的领导有：全国政协副主席韩启德、苏州市政协副主席陈林森、苏州工业园区管委会主任周旭东等，同时，我国心血管领域的先驱中国工程院院士、复旦大学附属中山医院陈灏珠院士、苏州大学附属第一医院蒋文平教授也受邀观礼。中华医学会心血管病学分会主任委员，中国心血管健康联盟主席葛均波院士，中国心血管健康联盟副主席霍勇教授作为博物馆发起人，与在场300余位心血管领域专家共同见证了中国心血管医学博物馆和中国心脏之家的揭幕。

霍勇教授致主持词

霍勇教授主持开馆仪式，他简要介绍了中国心血管医学博物馆建立背景：自上世纪20年代我国首次心电图应用开始，我国心血管行业从举步维艰到飞速发展历经百年沧桑，为厘清学科初创、成型、发展、成熟的脉络，搜集学科发展过程中的重要文物，整理前辈所做的贡献，最终呈现给心血管学科一个完整的学科发展全貌。经中华医学会心血管病学分会倡议和主持，中国心血管健康联盟于姑苏金鸡湖畔筹建中国心血管医学博物馆。

霍勇教授用功在当代，利在千秋形容中国心血管医学博物馆建立的意义，并特别鸣谢了所有在博物馆建设过程中添砖加瓦的建设者们。他希望中国心血管医学博物馆的建立能够激励后人传承前人意志，勇敢创新，引领心血管病诊疗走向具有中国特色的防治之路。

在专家、企业、媒体的共同见证下，韩启德主席等领导为中国心血管医学博物馆和中国心脏之家揭幕，共同树立了中国心血管事业发展的又一座里程碑！

图为：活动现场的揭幕仪式

与会领导和专家们在葛均波院士和霍勇教授的陪同下参观了中国心血管医学博物馆。中国心血管医学博物馆以红色为主调，以心电图为设计灵感，通过中国心血管领域的多维度发展、心血管病诊疗专科发展、心血管病诊疗区域发展、行业发展和未来展望为脉络，通过文字、图片、实物与多媒体相结合，为领导和专家们展示了一幅幅动人画卷。韩启德主席表示，置身于心血管博物馆当中，犹如踏入了心血管诊疗史的漫漫长河，一张张亲切的笑脸跃然于纸上，令他回忆起昔日恩师的谆谆教诲。同时，他指出，中国心血管医学博物馆应继续深入挖掘心血管行业的人物和事件，在实物展示方面征集更多具有历史价值的物件，真正的体现出物之博。

韩启德院士和葛均波院士参观博物馆

韩启德主席一行来到名人堂展厅，展厅中矗立包括董承琅、马万森、吴英恺、高浴、陶寿淇、林传骧、黄宛、于维汉、高德恩、孙瑞龙、陈新、王士雯、朱国英等13位心血管病学领域先驱铜像，他们是一腔热血报效家国的爱国学者，也是为人民健康尽心尽责的仁心医者。专家们纷纷表示，作为先驱们遗志的继承者和践行者，我们当以其为榜样，开拓创新、锐意进取，共同描绘心血管事业的宏伟蓝图。

葛均波院士在“承琅厅”作中国心血管医学博物馆纪念演讲，他指出：中国心血管医学博物馆的开启意味着我国第一个医学三级学科博物馆的正式建成，这是一种荣誉，也是一种动力。我国心血管病学发展已有百年，在行业先驱的带领下，我国心血管诊疗水平稳步提升。回顾过去，心血管先驱的四大精神使吾辈受用终身。

董承琅教授三度赴美求学，后放弃美国的优厚待遇，依然回到了战火纷飞的祖国，开启了我国临床心电图应用新篇章；黄宛教授满怀对新中国的憧憬，回国参与医疗卫生建设，抒写了中国心血管诊疗新纪元。他们是充满家国情怀的先行者。

吴英恺院士创学科、建医院，具有远大卓见的他永远冲锋在时代前列；陈灏珠院士在教育领域探索前行，编写实用内科学、实用心内科学等极具影响力的经典教材。他们是医学前沿的探求者。

于维汉教授冒严寒、走边疆，为深受克山病困扰的患者们找到新的曙光；王士雯教授全身心投入医疗最前线，发出“患者的事重于一切”的深情呐喊。他们是仁心仁术的践行者。

陈可冀院士坚信中医疗效，致力于传统医学对心血管疾病作用的相关研究，兢兢业业，品格高洁。刘玉清院士坚持大影像学思想，甘当幕后功臣，大爱隐于影像，风骨卓然。他们是领域拓展的开荒者。

葛院士表示：回首心血管诊疗百年岁月，沧桑历尽，斑驳的年轮背后是几代专家舍我奉献的大医精神，他们的精神终将指引我们无所畏惧，勇往直前。

韩启德主席对中国心血管医学博物馆的建成表示热烈祝贺，他感慨的说：“作为心血管病学领域的一份子，我深深地体会到行业先驱们为心血管事业奉献一生的拳拳之心，也能感受到他们对心血管病诊疗事业的继业者和行业未来发展的殷切盼望。”

盛世修史，中国心血管医学博物馆的建立充分展示了其不凡意义和卓越价值，它是对我国心血管百年诊疗历程的见证；是对我国心血管先驱们智慧的浓缩；更是我们铭记过去、励志未来的崭新起点。韩主席祝愿中国心血管医学博物馆能够开启我国心血管行业蓬勃发展的新篇章，引领每一位心血管人在新的征程中取得更辉煌的成就。

中国心血管医学博物馆的建成对我国心血管行业发展意义非凡，博物馆对心血管历史的菁华提炼，是我们鉴昔知今、承前启后的最佳方式。诚如陈灏珠院士在心血管博物馆序言中所说：博物馆落成之日，若置身其中，得以享天地之滋养，育旷世之人才，其乐将何如之？相信，在经过心血管博物馆浓重的人文气息洗礼和先辈的精神滋养后，新一代的心血管人才必定会逐渐茁壮，成为支撑起心血管诊疗事业未来的国之栋梁。