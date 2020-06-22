我国将建千家“国家标准化心血管专病中心”

6月20日，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心、国家心血管疾病临床医学研究中心和中华医学会心血管病学分会联合发起的全国心血管疾病管理能力评估与建设工程，正式推出了高血压、胸痛、房颤、心衰、心脏康复等五大中心的建设与评估标准。

构建国家标准化专病中心，聚焦全国心血管疾病管理能力提升

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心、国家心血管疾病临床医学研究中心和中华医学会心血管病学分会联合发起了CDQI工程。该项目将建立国家标准化高血压、胸痛、房颤、心力衰竭、心脏康复中心的临床质量评估与能力提升体系，充分利用信息技术、大数据和人工智能等建设心血管重点专病诊疗数据库。依据专病诊疗的客观数据，客观高效地进行心血管专病管理能力评估。通过应用各种能力提升工具，不断提高核心诊疗能力。

据了解，国家标准化专病中心将采用分病分级、实时测评、动态调整的方式进行管理。第一期工程将建设五大专病中心，每个中心按建设单位、示范中心和卓越中心进行分级，基于实时诊疗数据客观评估诊疗能力，定期进行飞行抽检，动态分级管理，实施定向能力提升。

CDQI工程名誉主任、中华医学会心血管病学分会主任委员、北部战区总医院韩雅玲院士指出，CDQI工程立足现状、面向全国，是提高各级医疗机构心血管病管理能力的公益性项目，是患者能受益、助力大健康的国家级长期项目。本次认证标准的发布，将保证国家标准化心血管专病中心规范建设，保障全国心血管病诊疗能力提升有序、有法、有据、有力推进。

CDQI工程主任、国家心血管疾病临床医学研究中心主任、中华医学会心血管病学分会候任主任委员、首都医科大学附属北京安贞医院马长生教授指出，CDQI以“公益、学术、高效”为宗旨，旨在推出一个面向全国、信息共享、分级诊疗和区域协同并举的心脏病救治新模式。

以公益为主旨，实现优质资源下沉

依托国家卫生健康委能力建设和继续教育中心、国家心血管疾病临床医学研究中心、中华医学会心血管病学分会和公益基金会，通过与国内医疗信息技术与大数据领域的优秀企业携手，在全国数千家二、三级医院实现多源异构数据的高效互联与安全共享，建设心血管诊疗能力大数据平台，在全国范围内提供专家在线技术帮扶服务，所有在线服务专家均经过临床管理能力和技术操作水平统一认证，并为医生提供不断提升能力和技术进步的机会，帮助每一位医生、每一个参与中心达到更高的临床服务水平。

各国家专病中心的评估认证过程将始终坚持公益化属性，借助更加客观明确的评价指标，加强自我评价和远程评价，大幅度改进评价体系及提高评价效率，评估与认证过程不向各中心收费，随着各中心数据高效互联及人工智能应用的逐步推进，评价过程将更加客观，效率进一步提高。

未来将实现数据智能抓取，减少人工操作，切实为深陷繁忙工作中的医生减负，提升用户体验和数据录入效率。同时，依托大数据平台，从技术上保障数据安全、可溯、可用。