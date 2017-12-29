老糖友的肾为何更易受伤？

“慢性肾衰竭！”老袁拿到诊断书，迟迟不敢相信。作为患糖尿病十多年的“老糖友”，竟然没有想到糖尿病能引发糖尿病慢性肾病。现在，身体水肿、失眠疲劳、夜尿增多都找上门来了，非常后悔只知道“控糖”，而没有一早留意保护肾脏。

随着糖尿病患病率在我国的不断增长，糖尿病相关慢性肾脏病已经超过了肾小球肾炎相关慢性肾脏病，成为我国慢性肾脏病的首要病因［1］。有研究显示，约65%的2型糖尿病患者具有肾功能下降的风险，或肾功能已出现某种程度的下降。

“糖尿病患者的肾脏受损的几率与风险要远远高于非糖尿病患者。”北京海淀医院内分泌科主任黄薇指出，“糖尿病的肾损伤往往在无声无息中发生，症状不易察觉。若早期不加以预防与控制，任由肾功能不可逆地减退，到了中晚期发展成糖尿病肾病，将严重影响患者的生活质量，治疗难度也大大提高。因此，对于糖尿病患者来说，要最大程度地避免肾脏受损，给肾脏尽可能多的保护。在用药上也一定要谨慎，可优先选择较少经肾脏排泄的降糖药。”

“糖友”的肾脏之所以极易“受伤”，是因为他们的肾不仅要负责清除血液中的代谢产物，还要承受糖尿病发展进程中对肾脏带来的伤害。

黄薇主任医师说，“糖尿病肾病是糖尿病最严重的并发症之一，也是糖尿病患者的主要死亡原因之一。“糖尿病引起的血液中葡萄糖水平过高可损害肾脏的过滤功能。长期高血糖会损伤人体血管内皮功能，就会造成肾小球微血管病变，引起蛋白排泄和滤过异常。若肾小球损害不断加剧，会造成渐进性肾功能损害，出现大量蛋白尿。一旦进入大量蛋白尿期，进展至终末期肾病的速度，约是其他肾脏病变的14倍。

糖尿病患者的肾功能是逐年递减的，而且很多糖尿病患者是得了好几种慢性病的老年人，长期服用多种药物是不可避免的事。年龄的增长、病程的延长，以及共服多种依赖肾脏排泄的药物，都会让患者的肾功能走下坡路。

长期高血糖的状态会让肾功能受损，而目前包括口服降糖药在内的大部分药物，都通过肝脏代谢、肾脏清除，肾脏的负担就更重了。黄薇主任表示，“由于糖尿病引发的糖尿病肾病具有不可逆性和治疗的困难，因此，对于糖尿病患者来说，从治疗之初就要有护肾意识。一方面，要加强肾功能监测，一旦确诊糖尿病，应一年至少做一次肾功能检查；另一方面，可考虑选用较少经过肾脏排泄的口服降糖药物，给肾脏减轻负担。”

今年年初，国家医保目录纳入了多种新型口服降糖药物，拓宽了广大糖尿病医生和患者的选择范围，比如，既能降糖又不易引发低血糖DPP-4抑制剂类口服降糖药。这类药中的其中一个利格列汀主要经胆汁和肠道排泄，小于5%经过肾脏排泄，不增加肾脏负担，即便对那些已经出现肾损伤的糖尿病患者，也可在任何阶段无需调整剂量使用，降低了糖尿病患者肾损伤之虑，并增加患者的服药依从性。

此外，黄薇主任还建议，糖尿病患者要密切关注自己的肾脏状况。若出现泡沫尿、身体不同部位的水肿、血压升高，很可能是肾病早期的信号，应尽早到医院咨询医生。若出现肾功能减退，糖尿病患者应积极和内分泌科医生共同商讨，找到适合自己的个性化治疗方案。