阿斯利康与中国心血管健康联盟签署全方位战略合作

2017年12月28日，阿斯利康与中国心血管健康联盟在苏州正式签署全方位战略合作备忘录，双方将在胸痛中心全市模式的基础上深入合作，推动胸痛中心在全国范围内的推广，加快实现3年内落地1000家胸痛中心的愿景。

（图为中国心血管健康联盟与阿斯利康签约仪式现场）

中国心血管健康联盟主席葛均波院士介绍：“本次双方达成全方位战略合作，旨在以满足患者需求为出发点，普及对胸痛患者的‘全域覆盖、全民参与、全程管理’，提升中国胸痛患者的救治成功率，助力实现健康中国。”

直面挑战，深化胸痛中心建设势在必行

心血管疾病尤其是急性心肌梗死高发，对我国医疗机构的急救能力提出了严峻挑战。在过去的急救实践中，患者在就诊、转运、判断、启动等各个环节都存在延误现象，耽误了宝贵的救治时间，大量患者的救治需求无法得到有效满足。为了提升救治成功率，让患者享有更高质量的生命，建立科学的急性心脑血管疾病区域协同医疗救治体系势在必行。

胸痛中心的建设，是最大限度缩短早期救治时间、提高急性心脑血管疾病救治成功率中的关键一环。2017年11月1日，国家卫计委正式印发《胸痛中心建设与管理指导原则（试行）》，将胸痛中心的建设提升到一个新高度。

作为胸痛中心项目的首个合作伙伴、中国心血管健康联盟最重要的战略同盟，阿斯利康积极响应这一号召，大力支持我国心血管疾病的分级诊疗模式的实现。2016年4月，通过《加速胸痛中心建设合作备忘录》的签订，阿斯利康与心血管健康联盟达成合作，双方优势互补，共同助力提高急性心肌梗死的救治水平。

2017年12月13日，阿斯利康与心血管健康联盟在无锡市落地国家胸痛中心全市模式，以“全域覆盖、全民参与、全程管理”的“三全模式”，创造性地打破了过去医院单独建设胸痛中心的局限，在物联网技术支持下，构建院前、院内、出院后无缝连接的一体化急性胸痛救治体系，力求最大限度缩短急救时间。

“无锡是胸痛中心全市模式建设的第一个试点，它的创新实践，为胸痛中心的推广和国家分级诊疗制度的建设提供了可行的方案。” 葛均波院士介绍，“本次心血管健康联盟与阿斯利康进一步达成全方位战略合作，意在发挥无锡胸痛中心全市模式的成功经验，将该模式进一步推广至全国，拓展造福心血管病人的方式方法，共同致力于中国心血管事件拐点的目标早日实现。”

强强联手，助推胸痛中心全国落地

在双方的合作框架下，阿斯利康与中国心血管联盟将发挥各自的资源优势，计划在2018年至2020年间，在10个重点省份选择20个有代表的城市，探索符合当地特色的胸痛中心全市模式，为胸痛中心的广泛落地打下坚实的基础。

中国心血管健康联盟副主席霍勇教授表示：“未来，联盟将运用全国以及各地专家的专业知识以及对当地情况的了解，提供专业指导意见，而阿斯利康则凭借其雄厚的人力物力优势，与专家和各地卫计委携手，支持三全模式在全国的落地。随着胸痛中心在各地逐步建成，一个新型的心血管防治体系的生态链将逐渐成形。”

“作为中国心血管健康联盟最重要的合作伙伴，阿斯利康秉承以患者需求为中心的使命，始终不遗余力地推进胸痛中心的落成。我们坚定地相信，凭借联盟的专业经验与阿斯利康的资源优势，双方强强联手，将为中国胸痛患者提供更全面、高效的保障。未来，阿斯利康将继续携手产、学、研、医等各界伙伴，推进胸痛救治体系建设，为更多患者带来福祉。”阿斯利康中国总经理冯佶在签约仪式上表示。

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