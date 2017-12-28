国医大师的长寿秘诀：人生各段路 养生大不同

编者按：健康长寿是人们祝福时用得最多的词语，但是想真正做到健康长寿却有难度，这跟平时的生活习惯有莫大关系。我们平时应该如何去做呢？来听听国医大师的长寿秘诀！

国医大师王烈：以情养身 以花养心

第三届国医大师王烈现已87岁高龄，仍坚持出诊、著书立说、带教徒弟。谈及自己的养生观，他说，一个人的心态平和非常重要，顺其自然，无欲无求就是最好的养生法。

▲一日三餐 均衡营养

王烈说，日常饮食要合理摄取食物，补充营养，以补益精气，并通过饮食调配，纠正脏腑阴阳之偏颇，从而增进机体健康、抗衰延寿。

王烈的一日三餐，虽然简单，但营养配置均衡。早餐以红薯粥、玉米饼、煮鸡蛋、凉拌茄子等为主；午餐以大米、莲藕、红豆、羊肉、百合、西兰花、紫菜、番茄等为主；晚餐以粳米、红枣、莲子、菠菜、绿豆芽等为主。再配以苹果、橙子等水果，补充维生素，使身体所需要的营养物质和能量储备全面而均衡。

▲心态平和 以情养身

王烈为人随和，从来不因外界事物大喜或大怒。他认为，心情好，身体自然就好。调整好心态，保持心理健康，才会不断提高生活质量。王烈常叮嘱身边的人，少着急、少生气，保持心情愉悦。生活中，保持一颗平常心，用与世无争的态度去处世，不去追名逐利，才不会被名利所困而患得患失。这便是调情养身的秘诀。为此，他提出了几个简便易行的心理调节方法：

常笑：一笑解千愁。笑是心理健康的润滑剂，是生活的一种艺术，它有利于消除心理疲劳，缓解工作生活压力。生活中有了笑声，就有了美的呼吸。

散步：散步是一种较为轻松愉悦的运动，虽然不具有很大的运动量，但对身体依然有很多好处，能够舒缓心情，减少压力。《老老恒言》中记载：“饭后食物停胃，必缓行数百步，散其气以输于脾，则磨胃而易腐化。”这说明饭后散步能健脾消食，延年益寿。

家庭和睦：家庭中，时不时开展一些娱乐活动，便能活跃家庭气氛，丰富家庭生活，增进感情，亲人之间就多了互敬互爱，少了口角纠纷。

赏乐：五音对五脏，听音乐也可以养生。古今中外都有音乐能疗疾之说。音乐可以陶冶情操，人可从音乐中获得力量。听歌不仅是一种美的享受，它还能调节人的情绪。

▲站立诊病 以花养心

王烈喜欢养花，而且不同时期养不同的花，过去养三角梅、菊花、君子兰，现在养扶桑花。在忙碌的临床、科研、教学工作之余，他会到自己的花园，流连忘返于自己精心栽培的花花草草之中。掰枯叶、整造型、修枝条、拍花朵，施肥除虫，瞬间心静、心净、心安。王烈说，花草是美的象征，以眼赏花是用心灵的窗户进行心理按摩的好方法。置身花木之中，以花为伴，与花交友，顿使人心舒气爽，忘却心中不快，仿佛自己的心中也会开出五彩鲜花来。【详细】

国医大师禤国维：清水洗出“颜如玉”

国医大师禤国维生于1937年，今年整整80岁，但见过他的人都会惊叹“一棵不老松”，水灵灵的皮肤像是擦了粉。禤国维教授到底有什么养生秘笈？记者带您一起向国医大师当面请教。

▲放松精神 心情愉快

“人的自然寿命应该在100岁以上”，禤国维说，这是有研究依据的，其实，中医认为，如今绝大多数人却达不到这个理想的寿命，原因很多，其中重要的一点是没有保持良好的心态与人生观。

中医古代医学经典《黄帝内经》说：“上古之人，其知道者，法于阴阳，和于术数，饮食有节，起居有常，不妄劳作，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。”禤国维非常认可《黄帝内经》中所说的“虚邪贼风，避之有时，恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来”，它提示人们应对人生所遇到的各种各样的遭遇都应从容恬淡。

▲人生各段路 养生大不同

其实养生并不仅仅是中老年人的事，在禤国维教授看来，养生要“从娃娃抓起”，而且人生各个阶段，养生着重点大不同。

儿童阶段：此时是人的生长发育期，多是稚阴稚阳之体，易虚易实，易寒易热，因此，儿童应该多食清淡、易消化的食物；身体要养好，心理更要发育健康，对孩子的态度一定要温和；过于寒凉或过于补益的食物都不宜给儿童食用。

青年阶段：此时人体机能活跃，要注意讲究营养的摄入，还应慎食过度燥热的食物。

中年阶段：人到中年，需要承受来自事业、家庭等方面的压力，倍感辛苦，这时最好寻找良好的居住环境、树立和谐的人际关系，才有利于身心健康，也能促进事业发展。

老年阶段：老人生活环境应适当偏好，但不可过于养尊处优。适当的劳动、娱乐，经常用脑，可以防止老年痴呆的发生，还可多食用一些健脑、活血化瘀的食物或药物，以减少老年痴呆发生的可能。

▲清水是最佳护肤品

禤国维“擦了粉似”的“颜如玉”，又是怎么保持的呢？

“清水洗出来的！清水是最好的护肤品。”他大笑着说。在他看来，用清水洗脸，只要勤洗就能达到清洁、保健的目的。现代化妆品添加了太多人工化学成分，常用反而伤肤。皮肤较脏时，可适当用些肥皂、洗面奶。

此外，喝水也很重要，尽管他一出诊就常常顾不上喝水，但其实他有个一直坚持的“喝水时间表”：早一杯、晚半杯。早上喝一杯水，可以清涤肠胃，增进消化；睡前喝半杯水，则是补充睡眠时丢失的水分，尤其是有脑梗塞或心肌梗塞病史的人，睡前喝水可以防止因缺水再次发病。

禤国维还推荐一款养生润肤方：沙参玉竹猪皮汤。该方从《伤寒论》猪肤汤“化裁”而来，有清心润肺和胃护肤的功效。

沙参玉竹猪皮汤：

做法：北沙参20克、玉竹20克、麦冬15克、陈皮10克、猪皮60克，以清水1000毫升，先煮猪皮30分钟，再加入前四味药，煎至300毫升，调味即可食用。

功效：饮用此汤可达到清心润肺、和胃护肤的作用，吃起来清补又不腻，尤其适合皮肤干燥无华之人食用。

▲坚持锻炼 常按穴位

坚持锻炼是禤国维教授保持活力的妙招。

每天早晨上班，他的锻炼就开始了，坚持提前出门步行至车站，等车的时候也不闲着，慢步走一走，活动一下手脚；晚间慢步走走。就算遇到刮风下雨等恶劣天气，他的锻炼也继续，只是改为在室内慢步走0.5小时~1小时。

常常按摩穴位，也是一种锻炼。禤国维睡前经常会按一按足三里、内关等穴位，在调理脾胃、补中益气的同时，也可宁心安神、理气止痛。【详细】

国医大师李玉奇：睡好“心”，才能睡好觉

国医大师李玉奇得享94岁高寿，被誉为“北国杏林泰斗，辽沈中医柱石”。李玉奇常说：“想睡觉，先睡心。”

中医认为，十二经脉之血皆主于心，十二经脉之气皆感而应心，心失所养，则神不守舍。因此，对失眠的治疗应从补益心气着手。李老根据“心主神明”、“先睡心、后睡人”等中医古训，精炼成方后被传承人制成了良药“养心丸”。养心丸注重补心气，补而不腻，利而不破，解决心失所养，脑失濡养的问题，起到益气、养血、安神的功效。

南京市中西医结合医院治未病中心失眠调理专家李靖介绍说，南宋理学家蔡元定在其所写的《睡诀铭》中说：“睡侧而屈，觉正而伸，勿想杂念。早晚以时，先睡心，后睡眼。”唐朝名医孙思邈，活了102岁，他在著名的《千金方》中，也提出过关于“能息心，自瞑目”的睡眠理论。所以说，睡好“心”才能睡好觉，是历代养生专家的共识。【详细】

国医大师许润三：养生有套“四字箴言”

许润三从医70余年，擅用经方治疗妇科疑难杂症。对输卵管阻塞或通而不畅，中医文献中没有与之对应的病名，他根据现代医学病理诊断，独创性地提出“应属中医瘀血范畴”。在治疗中，许润三将《伤寒论》中用来疏肝理脾的“四逆散”加味，配丹参、三七，促使瘀血消散，配皂角刺、路路通等，疏通开输卵管炎症导致的粘连、堵塞。这一疗法填补了中医治疗输卵管阻塞的空白。

许润三告诉记者，近年来，很多女性面临不孕的困扰，这和4点原因有关：一是频繁流产;二是对阴道感染等炎症过度治疗;三是盆腔炎症造成输卵管粘连;四是临近器官疾病波及盆腔。因此，女性应谨防上述问题，一旦出现月经不调、卵巢功能下降应尽早就医。

日常养生方面，许润三建议，大家可以适当吃些补肾的食物，比如黑芝麻，每天吃25克~50克。经济条件允许的话，鲍鱼是个不错的选择，可加入瘦肉、花旗参、枸杞熬成参杞鲍鱼汤，也可和韭菜一起炒着吃。

许润三将自己一生的养生经验总结为“四字箴言”：淡泊名利，乐于奉献;饮食有节，以素为常;起居有序，不妄劳作;适度锻炼，动静结合;心胸宽阔，善待他人。他指出，女性尤要保持良好心态、规律生活，才能预防妇科疾病。

国医大师杨春波：少吃寒凉油炸食品

杨春波从医63年，较早提出“大脾胃”概念。上世纪80年代，他在国内率先开展脾胃湿热证的研究，经过临床调查发现，脾胃湿热与循环、血液、神经等11个系统的72种疾病相关。

杨春波指出，舌苔黄腻是脾胃湿热的金指标。脾胃湿热有3大诱发因素：一是气候因素，夏末秋初较湿热，湿浊之气易达脾胃;二是地域因素，福建、广州、四川等地湿热较大，更易导致脾胃湿热;三是饮食因素，吃得过油、饮酒吸烟，以及爱吃油炸快餐、喝冰镇饮料，易导致脾胃功能下降。

治疗脾胃湿热，杨春波有独家药方清化饮：茵陈10g、白扁豆12g、黄连3g、厚朴6g、佩兰9g、薏米15g。可在基础方上酌情加减药物，不过，此方最好由医生根据个人病情酌情开出。

日常生活中，脾胃湿热的人最好喝些薏米粥，有健脾化湿功效，薏米和大米最好1∶1。若脾虚，再加点芡实和1~2个红枣。此外，最好避免寒凉和油炸食品，外出就餐切忌冰可乐和炸鸡的搭配。【详细】