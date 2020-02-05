防重于治 中西医并重——国医大师孙光荣谈抗击疫情

庚子新春，新冠肺炎肆虐。包括广大中医药人在内的医务工作者，奋不顾身坚持在战“疫”第一线，令人感动。值此非常时期，年届八旬的国医大师孙光荣接受了《经济参考报》记者专访，言辞中流露出中医药人的拳拳报国心、浓浓济世情。以下为专访全文。

记者：您如何看待此次疫情？有什么特点？

孙光荣：我认为此次疫情有三个特点：“多样快速”、“多脏受损”、“辨治度难”。“多样快速”是指疫情潜伏期长、症状多样，来势猛、传播快；“多脏受损”指先后可波及肺、脾、肾、心、肝多个脏器，病情病程病势不一；“辨治度难”是指临床辨治难度较大，如卫气营血、标证本证；分消走泄等。

记者：您认为在此次疫情的防治中应该注意什么？

孙光荣：要严格把握两条原则：防重于治、中西医并重。

首先，要重视预防，党中央、国务院以及各省市都出台了系列防控措施，在这里我就不必重复了。关键是做好自身预防保护措施，包括戴口罩、不串门、慎饮食、常保暖，尤其是足、腹部的保暖，勤洗涤、稳睡眠等，即“守正防邪”。

同时，要重视西医检测和防治方法，尽管目前西医尚未有针对性的、有效的药物治疗此疫，但绝不要贬低或排斥西医，也不要自吹自擂中医百病皆知、手到病除，更不要自我怀疑中医防治的技术与方药。我们要重视中西医协同攻关，充分发挥中医药的特殊作用与独特优势。

纵观中华民族数千年来的历史，每逢大疫，中医都能运用异病同治、同病异治的临床思维方法挽狂澜于既倒，中医药都能在大显身手的同时自身取得大发展。当前，针对此疫，也应从《黄帝内经》五运六气、刺法论、本能病以及伤寒论、温病学和老中医经验中，寻求解决办法。

记者：对于此次疫情的预防和治疗，您有什么好的方子推荐吗？

孙光荣：预防方面，可以用各地各位老中医以及民间中医、民族医推荐的方药。也可以用“孙氏九味清瘟益气饮”：西党参10克，生黄芪15克，紫丹参10克，板蓝根15克，蒲公英12克，金银花12克，冬桑叶10克，麦门冬10克，生甘草3克。必要时，可以加藿香叶10克、佩兰叶6克。

治疗方面，可应用或化裁温病学诸方。如果出现反复持续低热、头痛、咳嗽、腹泻、乏力、身疼等症状时，可试用：北柴胡10g、淡黄芩10g、蝉蜕衣6g、桑白皮10g、宣百合10g、土茯苓30g、金银花15g、西藁本10g、蔓荆子10g、炒六曲15g、藿香叶10g、车前仁10g、生甘草5g。以上两个方子仅供参考。

北京和平里医院已将“孙氏九味清瘟益气饮”制成医院制剂广泛应用。更令人欣慰的是，湖北、北京、河南、广东、陕西、湖南等省市，都在使用中医药积极阻断疫情，产生了积极的效果。

记者：对于广大中医药同道，您对他们有什么要说的么？

孙光荣：在这个特殊时期，中医药人应“谨言慎行”。

谨言，是不要轻信、传播、转发自己不了解真实情况的传言。换而言之，就是不要制作、也不要散播社情“雾霾”，那既不能提振自己信心，又易造成恐慌；不要讥讽、调侃任何地区的疫情和患者等。中医药人要利用这段居家甚至独处的时间，温习中医经典（包括完成国优人才培训的作业），培养、修炼自己的大医风范！

慎行，就是要随着时间的推移，把握好“四不要”：不要慌（信任党和政府、信任中医西医、信任中华复兴之路）；不要软（坚定、坚持）；不要躁（冷静、平和）；不要狂（在肯定成效的同时要预见到未来前进道路上的艰辛）。

大医精诚、普救含灵，是每一个中医人的历史使命、时代责任和职业担当，尤其在天行瘟疫之时，中医药人更要修心、积德、精术、谨言、慎行，运用自己的智慧、学识、经验，同舟共济，“坚决打赢疫情防控阻击战”！（记者 王小波 李保金 北京报道）