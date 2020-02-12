国医大师熊继柏谈疫情防治：准确运用中医药才有可靠疗效

“这次新冠肺炎疫病的发生和流行，对全体中医行业是一个很大的考验，既考验我们的医德医风，也考验我们的医疗技术和医疗水平。我们不单单要有决心，更要有办法，而且要有准确的办法，即准确的辨证施治法则以及预防措施。”国医大师、湖南省防治新型肺炎中医药高级专家组顾问熊继柏近日在接受《经济参考报》记者电话采访时说道。

在访谈过程中，年近八旬的熊继柏引经据典，从病名，到包括病因、病邪性质、传播途径、病位等在内的病机，再到整个完整的中医理法方药、诊疗预防，详细阐述了他对于此次疫病的防治思路。

明确病机 准确辨证

熊继柏指出，中医治病有一个基本的原则，就是辨证施治。张仲景《伤寒论》里讲，“观其脉证，知犯何逆，随证治之。”《黄帝内经》也明确指出，要“审察病机”“谨守病机，各司其属”“勿失病机”。为什么一定要强调病机？就是告诉我们要辨证，中医是离不开辨证的，在准确辨证的前提下，才能够准确施治。

“比如，这次新冠肺炎疫病，本来病位在肺，如果治到肠胃、肝或者心脏上，就乱了。此外，目前关于病邪性质，有人说是伤寒、湿温，还有人说是阳气虚、脾胃功能弱，说法很多，年轻的中医大夫很容易找不到方向，所以明确病机是关键。”

具体到此次疫病，熊继柏认为，首先要弄清这是一个什么病？它不是一般的外感病，更不是一般的杂病，首先要明确它是传染病。在《黄帝内经》的《素问·刺法论》中讲：“五疫之至，皆相染易，无问大小，病状相似”“避其毒气，天牝从来。”这段原文告诉我们，疫病就是相互传染，无论老少都是同样一个病症，就称为疫病。所以，毫无疑问这个病就是属于疫病，它的病因是疫疠的毒气。

目前，有专家将此次疫病定性为寒症，熊继柏则持不同看法。他表示，疫病的病邪性质有两大类，第一类是温热类，第二类是湿热类。温热类多发于冬春季节，湿热类多发于夏秋季节。温热类的疫病基本上是从口鼻传入，比如流感、麻疹、白喉、百日咳以及当前所发的新冠肺炎，属于呼吸道传染。而湿热性质的疫病多是肠胃道的传染病，比如急性胃肠炎、霍乱、痢疾，脑膜炎里的乙脑。因此，这次疫病，应将病邪性质确定为“温热浊毒”。

“伤寒不是传染病，而疫病是传染病；伤寒邪是从体表毛窍进入的，而温邪、疫邪是从口鼻传入的。这就明确了，不能把疫病讲成伤寒。此外，不是说冬天发的病就一定是寒邪，这里有一个非常复杂的因素，按照《黄帝内经》运气学的规律，去年从大雪到立春这个阶段是少阳相火。在这种火热之气的干扰下，如果气候确实有特殊的变化，就容易发生疫病。”熊继柏分析称。

此外，熊继柏表示，还要清楚病变部位，疫邪从口鼻进入，属于呼吸道传染。《吴医汇讲》里讲，肺为呼吸出入之门户，口鼻进入疫毒之气，必然先伤肺气，毫无疑问，此次疫病的病位在肺。此次疫病的主症是开始发热，然后主症变为咳嗽、气喘。《黄帝内经》讲：“肺病者喘咳气逆”，咳、喘、气急都是肺的病。但是有一个复杂的因素，学中医的应该知道，肺与胃经脉是相通的，肺与大肠是互为表里的，它们有经脉联系，所以肺有病必然影响胃肠。因此在疫病的病变过程中，有一些病人确实有胃肠道的症状，比如胸闷、泛恶、欲呕，甚至于大便溏泻，但要清楚其主要病位在肺，胃肠道的症状只是一个兼证而已。

“必须指出的是，中医要想准确辨证，必须到临床一线，不了解病人的实际情况，只能是纸上谈兵。”熊继柏强调。

用对方药 准确施治

“中医在准确辨证的前提下才能够准确施治，而准确施治的关键是要用对方药，中医用方第一要针对主症，第二要针对病机，要有准确的施治法则、准确的预防措施。有了法则之后才有方剂，方剂不是乱开的。”熊继柏表示。

他认为，此次新冠肺炎可分为四期，第一期是初热期，包括咳喘期，第二期是重症期，第三期是危重期，第四期就是恢复期，并根据四期确定了治疗方案。

对于如何用对方药、准确施治，熊继柏以第一期初热期的一种证型——邪犯胃肠型为例进行了讲解。

他表示，处于初热期的病人中，有一部分病人一开始确实有恶心欲呕、大便溏等症状，因为肺与胃肠是相互联系的，所以出现这个症状，只能把它作为一个兼证看。这个症状表现食纳差、大便溏泻、恶心欲呕，有的还腹胀，有的疲乏，有的舌上是薄黄苔，有的是黄腻苔，这个时候要化湿浊，重点是化浊，也叫清热化浊，理气健脾，也可以讲理气运脾。可以用王孟英的王氏连朴饮，还有《医原》里面的藿朴夏苓汤。

熊继柏解释称，王氏连朴饮里面，黄连、厚朴是君药，里面还有一个栀子豉汤，还有法半夏、菖蒲和芦根。栀子豉汤是治疗热扰胸膈的，但大便溏泻不能用栀子，《伤寒论》里讲，病人大便旧微溏者，不可用栀子豉汤。这一点不能忘了，所以方中的栀子豉汤可以去掉。藿朴夏苓汤的藿香、白蔻仁和王氏连朴饮中的菖蒲都是去浊的。藿朴夏苓汤重点是化浊利湿，治疗大便溏泻，所以合用藿朴夏苓汤。王氏连朴饮和藿朴夏苓汤可以治疗胃肠这些症状，但这是一个兼证，一旦大便溏泻、恶心呕吐的症状控制住了，就不需要多用。“不要一个人一吃就是10付、15付药，那就不对了。”

熊继柏称，《黄帝内经》的《灵枢·寿夭刚柔篇》讲：“人之生也，有刚有柔，有弱有强，有短有长，有阴有阳。”人的体质是有差异的，有刚柔的区别、有强弱的区别，有肥瘦的区别、有阴阳的区别，何况还有老少的区别。总之，我们要针对不同的体质，根据患者不同的表现，随证施治。

未病先防 既病防变

“中医有一个一贯的原则，就是治未病。第一是未病先防，第二就是既病要防变，通过整体调节人体平衡，提升自身免疫力，要防止陷邪深入，病情发展为由轻变重。”熊继柏称。

针对未病先防，熊继柏推荐了一个适合普通的人群特别是幼年儿童人群的方子，即银翘散加减的一个方，用了银花、连翘、甘草、板蓝根解毒，用了芦根、桑白皮清肺热，用了荆芥、薄荷辛凉透邪，所以它是一个清肺解毒、御邪在外的方，普遍的人都可以用。

他指出，预防药分量不要重，用的时间也不需要长，不主张大家天天吃这个药，三到五天即可，不要把它作为饮料去喝，也不要一天都吃这个药。现在预防重点是要早发现、早隔离、早治疗，这是关键。全方位严密隔离措施，这是必不可少的。

对于既病的准确防变，熊继柏以第一期初热期的一种证型——咳嗽微喘为例，进行了分析阐述。

他认为，这个时候病人的表现是以咳嗽为主，有的发热已经解除了，有的发热不严重，重点是咳嗽兼有气喘。气喘并不明显的时候，但是有胸闷，还有咳痰，咯痰不爽，咽喉痒，当然还有兼证，比如食量差、大便不溏或者是大便溏。这个时候脉滑或者是浮滑，舌苔有薄白的也有薄黄的，这是初热期，主症刚刚表现为咳嗽。

因为肺的特点，一个是主宣发，一个是主肃降，凡是外邪闭肺，不论是什么邪气，第一要宣，第二要降，驱邪找出路，要依据肺本身的生理特点来解决邪气的出路，所以这时应该宣肺止咳。因为重点是咳嗽，所以我们可以用桑贝止嗽散，即清代名医程钟龄的止嗽散加桑贝散。咳的下一步很可能就是喘促，而止嗽散没有平喘的作用，所以这个时候要用桑贝散。桑白皮和贝母就是防止喘促的，不让喘促加重。“这就是中医学讲的‘准确预防，既病防变’”熊继柏说。

“在我国几千年的发展史上，中医药治疗了大量的瘟疫病，积累了丰富的经验，中医不仅能治慢病，在抢救过程中，也有很多好办法，但关键是，现代人有多少人真正掌握了？真正学会了？中医药使用准确得当，才能取得可靠疗效。”熊继柏说道。（记者 李保金 北京报道）