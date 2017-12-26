别发愁 得了乳腺癌也能当妈妈

据2015年公布的调查数据，7%的乳腺癌患者是40岁以下人群。对于年轻乳腺癌患者来说，生育问题是评价生存质量的一个重要方面。研究呼声虽然很高，但“灰色地带”仍然很多，是让医生和患者头疼的问题。目前，诊断乳腺癌的患者中，最后能够怀孕的不到10%。也就是说，10个人中只有一个幸运者。其中，最主要的原因是系统治疗对卵巢的损伤，导致很多患者治疗后月经稀发，甚至出现停经（40岁以下约26%，40岁以上高达77%） ，使得她们的生育愿望化为泡影。

在近日由中日医院主办的“明道讲坛”国际乳腺癌多学科管理高峰论坛上，专家表示，乳腺癌患者可以做母亲。

生育率为何如此低

乳腺癌患者生育率低，主要有两方面因素。一方面是患者的因素。很多患者和家属有这样的想法：患癌了，只求保命，还要什么孩子？怀孕后及哺乳期间激素水平剧烈波动，会不会增加乳腺癌复发的风险？接受的化疗和内分泌治疗，对宝宝的健康会有什么影响？此外，还包括将来经济的压力、家人支持与否等。许多年轻的乳腺癌患者在最初接受治疗时，就放弃了很多次怀孕的机会，等到接受治疗几年之后，受治疗期间各种因素的影响，卵巢功能已无法恢复，怀孕的可能性逐渐降低。

此外也有医生方面的因素。比如，对于预后差的患者，医生常常会说，现在你自己的身体状况还不太好，暂时先不要考虑生育。甚至会和患者谈到，如果将来孩子过早地失去母亲，对他们未来的成长也是一个问题。有时，医生还会担心乳腺癌的遗传倾向，对已经生育了一个孩子的患者，医生有时候会多问一句“您生的是儿子还是女儿？”因为大多数医生对治疗癌症比患者生育问题更为关注。因此，不论是患者还是医生，大家都需要改变观念，帮助和支持患者“做正确的选择”。

两种方法可助患者生育

目前，保留生育力通常有两种选择：一种是冻卵或胚胎，采取一些可控制性的卵巢刺激促进排卵，这是乳腺癌患者保留生育力的第一选择。另一种是卵巢组织冷冻保存和再移植。对新发乳腺癌患者，在开始化疗等辅助治疗之前进行控制性卵巢刺激，现已有单中心前瞻性研究认为是安全的，但建议同步使用一些药物，如他莫昔芬或来曲唑。对有乳癌病史的年轻患者而言，有一项大型随机对照研究认为卵巢刺激是安全的，但数据尚少，需要慎重对待。

卵巢冷冻治疗，最大优点是不需要卵巢预刺激，缺点是需要手术取出卵巢组织和再移植，适用于辅助治疗高危停经、年轻、不能接受卵巢刺激者和不愿反复阴道检查者。在患者化疗过程中，对有适应证的患者进行暂时性的卵巢抑制，可显著减轻卵巢早衰。对于激素受体阳性者也可有效，建议同时加用内分泌治疗。研究表明，暂时性卵巢抑制显著提高了生育机会，适用于防止卵巢早衰者，但真正实现怀孕者尚少。目前，冻卵仍是患者的最佳选择，适用于期望生育者。另外，体外受精（IVF）不会增加乳腺癌的风险。

患者妊娠胎儿风险不增加

关于乳腺癌患者妊娠的安全性，19项研究的荟萃分析显示：乳腺癌患者妊娠复发风险并无显著增加。研究发现术后10个月妊娠患者预后与未生育者类似，而两年以上妊娠者死亡风险逐年下降。分析这一结果的原因，可能是妊娠的促进分化作用有利于促使乳腺干细胞向正常的细胞分化，同时降低它们对致癌原的敏感性，带来长期的保护作用。研究同时表明，乳腺癌患者生育的胎儿发生死产、早产、流产以及低体重儿的概率相比于非乳腺癌患者并无明显升高。

怀孕应避开复发高峰期

乳腺癌患者生育相关治疗的时机如何选择？保护生育力的措施一般常规在手术切除癌灶后及辅助化疗前进行（2周～4周），时间长短与患者是否处于月经期有关。患者最佳生育时机没有明确规定，目前认为最好在接受治疗两年以上且内分泌治疗停止半年以上。此外，不同亚型的乳腺癌有不同的复发高峰。Her-2+乳腺癌患者的复发高峰是在两年之内；ER或者PR强阳性患者的复发高峰是在5年以后，8年～10年的时候复发率最高；三阴性乳腺癌的复发高峰是3年～5年。这些都是乳腺癌患者在怀孕前需要了解的知识，应避免在复发高峰期怀孕。（尹琳整理）