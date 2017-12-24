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头皮油腻者  勿久戴帽子

2017年12月24日08:46 来源：广州日报

　　入冬后，一部分体质虚弱、畏寒怕冷的老年人喜欢戴上帽子来保暖，不仅避风寒，还可预防头痛、面神经麻痹等疾病。

　　但网上有传言，长时间戴帽子，会导致头皮毛孔呼吸不畅，皮脂堆积于头皮，容易形成皮屑、头皮发痒或皮肤炎症，进而造成脱发。这种说法是否科学？广州中医药大学第一附属医院皮肤科刘靖主任医师指出，脱发原因很多，虽然这种说法不是很全面，但对于油脂腺分泌较旺盛的人群，久戴帽子确实会出现加重脱发的状况。

　　刘靖说，脱发分为两种情况，一种是正常脱发，正常人平均每天都会脱发60~80根，因此不要看见脱发就惊慌。另一种是病理性脱发，每天脱发超过80根，就有可能是病理性脱发。病理性脱发主要是由遗传因素引起的，包含有脂溢性脱发、雄性激素源性脱发、精神性脱发等。

　　“久戴帽子易脱发”的说法指的正是有脂溢性脱发倾向的人群，这部分人头皮脂肪分泌旺盛，导致头皮油腻潮湿，若戴上帽子，则会加重头皮的潮湿，进而加重脱发。刘靖建议油性肤质的人买帽子时，要选择宽松、透气、材质较好的帽子，且戴帽子时间不要过久，以早晚气温较低时戴为宜。

　　另外，防治脱发，首先要“调饮食，畅情志”，还可以用一些小偏方进行治疗，比如用白兰地酒或生姜擦头皮，力度适中，擦到头皮发红为止，可促进血液循环，刺激毛发生长。

　　摘自《大河健康报》

(责编：高奕楠、赵娟)


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