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炎夏，我们有必要每天洗头吗？

2020年08月18日08:50 来源：中国妇女报

每逢夏天，头发护理就成了很多女性的难题，无论是长发还是短发，如果不天天洗，头发就油油的。特别是疫情期间，回家先换衣服再洗澡洗头，已成为许多人最新的“下班仪式”。我们有必要每天洗头吗？北京大学第一医院皮肤科主任医师杨淑霞近日在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时表示，频繁洗头发会令头皮角质层新陈代谢过快，还会造成一定量脱发。

武汉儿童医院武汉市妇幼保健院感染科负责人方玉蓉也表示，正常情况下，外出到室外或一般公共场所，头发沾到高浓度且含有新冠病毒的飞沫可能性极低。一般情况下外出回家后不需要专门洗头发或消毒，保持头发日常清洁即可。

天天洗头，头发为何还越洗越油？

导致我们头发出油的主要原因有哪些呢？杨淑霞分析说：

1.不良的生活习惯。经常吃高热量、高油脂、辛辣饮食的人群，皮脂腺分泌油脂过于旺盛，会导致头发出油；日常喜欢熬夜、精神压力过大的人群，内分泌会出现紊乱，导致油脂分泌过于旺盛。

2.洗头发太勤。频繁洗头，把头上油脂洗掉了，皮脂接到“缺油”信息就会进一步分泌油脂，这样头皮和头发也越来越油。

3.身体缺失水分。生活中不爱喝水的人，体内会缺水，身体的水油平衡被打破，油脂分泌过于旺盛，自然会导致皮肤和头发出油过多。此外，夏天的高温与紫外线会让头发水分加倍流失，也会导致头皮爱出油。

科学护理，告别夏日“大油头”

日常生活中，我们该如何改善发质，让头发不那么容易出油呢？杨淑霞建议：

1.调整饮食习惯。少吃煎炸、油腻、辛辣、饮酒及含咖啡因等饮食，甜食及牛奶乳制品不要过量，这些食物容易刺激并增加头油及头皮的形成。

2.注意休息。少熬夜，及时疏解生活中的压力。

3.洗头发不要太勤。和干枯发质相比，油腻头发洗的要更勤一些，但隔天一洗就可以。若一定要每天洗头，应选性质温和的洗发水。

4.选对洗发水很重要。洗发水根据表面活性剂大致归为三类：皂基、硫酸盐（SLS/SLES）和氨基酸。不同类型的洗发产品，适合不同的头皮状况。从清洁力和刺激度而言，皂基＞SLS/SLES＞氨基酸。氨基酸洗发水适合健康头皮和干性头皮，它呈现弱酸性，pH值接近头皮，清洁力温和不刺激。皂基和 SLS/SLES适合油头皮或夏季使用，属于弱碱性，清洁力强，刺激性也大。

5.用温水洗头。水温过高会刺激头皮油脂分泌，加重头发出油，还易损伤毛鳞片；水温太低会令毛孔收缩，使头发内污垢不易清洗掉。

6.洗头要按正确步骤。①洗头时，要先用大量清水冲去头发上的灰尘和皮屑，以减少洗发水的用量和对头皮的伤害。②建议把洗发水倒在手里揉出泡沫后，再揉搓在头发上，以免洗发水直接倒在头发上刺激头皮甚至引起发炎。③洗头过程中，用指腹轻轻按摩头皮，不但可增加血液循环，还可减少头皮屑形成。④建议在发尾毛糙处涂抹少量护发素即可，以免护发素抹太多或停留在头上太久给头皮带来负担。

7.湿发要及时吹干。洗发后，头发毛鳞片是打开的，此时用力擦头发，毛鳞片会受损致头发粗糙。建议先用吸水毛巾将头发轻轻包住吸干水分，再用吹风机吹干，短发吹至九成干、长发吹七八成干即可。许多人担心吹风机会损伤头发，喜欢自然风干头发，其实头发处于半湿半干时更易滋生细菌。（记者 项丹平）

(责编：许心怡、崔元苑)


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