这份“儿科用药宝典”靠谱吗？ 儿科专家这10句忠告才是重点！

随着气温进一步降低，患病的孩子也逐渐多了起来，南京各大医院的儿科门诊非常忙碌。与此同时，一张以医生名义发出的“儿科用药宝典”也在微信朋友圈热传，上面针对孩子头疼、发烧、咳嗽等都列出了相对应的方法，被很多家长视为儿童用药指南。那么，这份所谓的“儿科用药宝典”真的能让家长们“照方抓药”，做到“药到病除”吗？

南京市中西医结合医院儿科主任边逊告诉记者，这个网上热传的“儿科用药宝典”究竟是不是出自儿科医生之手尚无可知，虽然有一定的道理，但过于公式化，患儿的病情发展千变万化，如果按这种公式化的所谓宝典照方抓药，很可能延误患儿病情。“比如，退热药一般间隔4-6小时，而不是大于4小时，这个区间太大了，家长没办法去掌握。”边逊说。

这个“宝典”里面提到的抗病毒中成药使用的前提是，确实是病毒引起的感冒发烧之类的儿科疾病，但患儿到底是不是病毒性感冒，一般家长很难辨别。此外，抗病毒中成药的范围很广，按照中医理论，前提是辨证施治，如果证型不对，用了效果也不好，甚至适得其反。

小于3岁的孩子是不是像“宝典”所说的，如果咳嗽就适合吃小儿消积止咳口服液呢？边逊介绍说，这个止咳药主要是针对食积咳嗽患儿具有镇咳作用。

另外文中提到，大于3岁的孩子适合吃京都念慈庵来止咳。边逊说这个中成药的原型是蜜炼川贝枇杷膏，从中医角度来说具有清热润肺、止咳平喘、理气化痰的功效。适用于治疗肺燥之咳嗽，痰多，胸闷，咽喉痛痒等，用于偏于治疗肺热类的咳嗽，如果是感受风寒引起的咳嗽就不是太合适。

儿科用药宝典（转自某儿科医生总结）

发热

T<38.5℃：物理降温：冰敷、泡脚、热水澡

T>38.5℃：布洛芬混悬液 交替口服

对乙酰氨基酚混悬液

间隔>4小时

抗病毒中成药：施得利通（甜味）

蒲地蓝口服液（甜+苦）

感冒清热冲剂（苦） 选一种自备

抗601合剂（儿童医院，甜+苦）

蓝芩口服液（甜+苦）

咳嗽：<3岁 小儿消积止咳口服液（甜+苦）

>3岁 肺力咳（甜+苦+辣）

右美沙芬愈创甘油醚糖浆（甜+涩）

京都念慈庵

头疼、流鼻涕、打喷嚏、流泪：小儿氨咖黄敏

先发热后咳嗽：咳嗽不重一般没大事

先咳嗽后发热：肺炎可能性大，拍片子！

发热满3天：查血象

发热+咳嗽满3天：血象+拍片子

不！要！擅！自！加！抗！生！素！

发！热！不！要！捂！

衣！服！比！你自己！少！一！件！

祝宝宝们健康成长！！！

根据网传“儿科用药宝典”的图片内容整理

儿科专家的10句忠告 家长听进去孩子少生病

“儿童疾病关键还是预防，中医强调‘治未病’，因为儿童的免疫力相对大人来说差很多，预防就显得尤为重要。”南京市中西医结合医院儿科主任边逊介绍说，每天医生们都会花很多时间给就诊的患儿家长做健康宣教，她总结了使用频率最高的十句话，希望对各位家长在健康育儿方面能有所帮助。

1、穿衣要适度，即便给孩子穿袜子也有讲究。很多家长错误地以为袜子越厚保暖效果越好，其实如果袜子厚但是不吸汗的话，就会很容易潮湿，袜子潮湿，孩子的脚底就会发凉，中医认为“寒从脚下起”，这样很容易受寒感冒。所以，给孩子选择袜子最好是纯棉质地，透气性好。如果发现孩子袜子湿了要及时更换。

2、及时测量体温。不超过38.5℃的，尤其是一开始发烧小便偏黄的孩子，在家里要适度多喝温开水，以孩子的小便变清为宜，可以酌情加一点点盐。达到或者超过38.5℃的，可以贴贴退热贴，在医师或者药师指导下喝退热药。

3、休息，不要继续带病上课，这样不但不利于患儿康复，把本来不严重的“小病”拖成“大病”，还容易传染给其他孩子。

4、不要一味挂水退热，可以尝试中药足浴，以微微出汗为宜，不要大汗淋漓。

5、感冒发热期间，患儿可以喝粥，吃些容易消化的食物，中医认为“虚不受补”，不要吃大鱼大肉。

6、实热证型的患儿吃水果要选择苹果、梨等微寒的水果，不宜吃偏热性的桂圆等热性水果。

7、咽喉肿痛可以服用蓝芩口服液。咳嗽有痰，口中有异味，可以服用小儿消积止咳口服液。

8、如果患儿血象不高，发热时间没有超过48小时，一般不用抗生素。

9、打喷嚏不是一定代表孩子感冒了。感冒会导致鼻黏膜水肿充血，鼻腔分泌物增多，这些刺激会引发喷嚏，但能引起喷嚏的原因除了感冒还有很多，光线、冷空气、刺激性气体都可能引起喷嚏。所以家长不要看到孩子打喷嚏就认为是感冒，然后就让吃感冒药。

10、不能一发烧就立刻想办法退烧。如果孩子只是低热而且精神很好，并不需要急于想办法退热。如果孩子体温超过了38.5℃而且出现明显不适感，应该首选药物降温而不是物理降温。（通讯员 杨璞 记者 于丹丹）