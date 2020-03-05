特殊时期儿科医生告诉你，宝宝发烧了怎么办？

鼠年的这个冬天全国人民每天都在关注确诊、疑似、治愈病例的变化。儿童在此次疫情中的发病情况更是牵动着儿科医生和家长的心。这个时期，父母高度紧张，不敢去医院，孩子一有发热便马上警惕起来：“会不会是新冠肺炎？”“能不能去医院？”

尽管人群对新冠病毒普遍易感，在不少地区发布的疫情通报中均出现了儿童病例，甚至刚出生的新生儿也不幸感染，但是，在发病人群中，儿童发病的比例非常低，上海本市儿童病例更是少见，且全部为轻症病例。

2020年3月6日（周五）17:00，“人民好医生”客户端将邀请上海交通大学医学院附属瑞金医院儿科主任医师邵洁进行视频直播，结合新冠肺炎的特点，科普疾病的评估分型、治疗及愈后日常护理，千万不要错过。

专家简介：

邵洁，上海交通大学医学院附属瑞金医院儿科主任医师，儿科学硕士，内科学博士，中华医学会变态反应学分会第三届、第四届青年副主任委员，中华医学会变态反应学分会第五届委员、副秘书长。

擅长：儿童哮喘及过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、过敏性皮炎、食物过敏等过敏相关性疾病临床和研究工作。

儿童发病病情多数较轻，主要传播途径仍为呼吸道传播与密切接触传播，所谓密切接触是指在相对封闭的空间和病人在一起。因此，对于发热的患儿，医生首先就问这个问题，去过高流行地区吗？接触过新冠病人吗？如果都是否定的，那么孩子感染新冠病毒的可能性就非常低，家长就不必太过于担心和害怕。但是，尽管如此，儿科医生还是要求家长少去公共场所，更加不要带孩子去，保护好自己也是保护好孩子。

发热也是孩子的免疫系统应对病原体侵害的一种方式

发热是机体增强抵抗力的过程。发热是炎症反应中的组成部分，在抗感染方面起一定作用，体温38-40℃时，白细胞吞噬功能增强，并杀灭大部分细菌，且细菌和病毒的复制直接受到抑制。

孩子发热要观察些啥？

家长们对于发热的孩子应当密切保持关注，除了体温以外，还应当对发热持续时间和频率、精神状态、呼吸频率、心跳速度、皮肤颜色、尿量多少等进行细致观察。俗话说，孩子无假病，意思就是精神状态，如果孩子精神很萎靡，特别是吃了退热药后精神仍然很萎靡就要引起重视了。另外，当孩子持续高热不退，或者出现发热以外的其他异常情况，请家长们毫不犹豫的使出这压箱底的最后招式吧—请立刻带着孩子前往医院寻求专业的诊断治疗吧。

如何退热？

一般说来，孩子腋下温度超过38.5℃，可以考虑退热，但是也不是绝对的，主要根据孩子的不舒适的程度，有时候孩子体温39℃，但是没有明显的不舒服，也不要着急用退热药。儿童退热药的选择以安全性作为最大考虑，目前最常用的是对乙酰氨基酚，其次是布洛芬。对于物理降温方式的选择也是考虑孩子的舒适感。

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重要提示：

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