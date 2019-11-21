打造中药儿科大品牌 济川药业跑出“加速度”

或许有人不知道济川药业，但蒲地蓝却几乎无人不晓。

蒲地蓝消炎口服液，是济川药业的明星产品，2003年上市，备受儿童患者的青睐，累积销售超150亿元，为超3亿人次送去健康福音。目前，依旧坐稳全国清热解毒类中成药市场“老大”位置。

“儿科用药市场不断升温，但市场需求远未得到满足，存在着‘缺医少药’现象。”世界中医药学会联合会儿科分会会长汪受传的这句话，更坚定了济川人的信念。守正创新，中药大时代，他们瞄准了中药儿科，致力研发临床紧缺的儿科专用药，呵护儿童健康，打造服务于健康中国战略的企业品牌形象。

高科技高质量一年7亿多支

12支口服液被机器臂准确抓取，一一对应投放到白色包装膜的凹槽中，这是一个包装盒的量。以此为单元，口服液完成了从生产到包装的关键环节。在济川药业集团的这条自动包装流水线上，每年有7亿多支口服液从这里源源不断地生产出来。

这是济川药业最繁忙的1号液体楼，主要生产中药明星产品蒲地蓝消炎口服液。

用科技捍卫健康。

走进1号液体楼，通过长达180米，宽8米的透明参观通道，可以看到蒲地蓝消炎口服液生产的全过程。这里装备了22条由意大利进口的全自动生产线，从提取浓缩到配料罐装，从灭菌灯检到包装仓储等十余道工序，全部采用国际最领先的自动化生产和监测设备。济川药业执行总经理刘俊介绍，意大利的灯检机，最高处理速度450瓶/分，而且配置符合国际最先进的FDA及GAMP4标准，每个站位配备了多组高速、高像素相机，每个相机均有独立的高速图像处理系统，对每个产品每秒120张照片进行自动比照检验，剔出缺陷产品，可以最大限度地避免人为操作的误差和风险，确保产品质量100%合格。

自动化生产线的引入，提升了车间生产的标准化和现代化水平，为产品质量保障奠定了坚实的基础。

药品是特殊的产品，质量是企业的生命线。济川药业全方位保证生产管理零差错、质量管理零缺陷、安全管理零事故，20多年来，始终坚持品质至上的责任，出厂产品100%合格，没有发生过一起重大药品质量事故。

药材好药才好“码”上看见

蒲地蓝消炎口服液是唯一被《中国药典》收录的蒲地蓝消炎制剂。

在今年10月举办的第十九届中国药店高峰论坛上，该口服液荣登“清热解毒”类榜单，获得“2018至2019年度中国药店店员推荐率最高品牌”。通过知网检索，在已发表的400多篇关于蒲地蓝消炎口服液的临床文献中，明确刊载了大量的临床用药案例，科学验证了其广泛应用于细菌和病毒感染引起的上呼吸道及儿童常见病。尤其是近年来，蒲地蓝消炎口服液对于预防和治疗手足口病、流感的临床研究等，被国家卫健委列入《手足口病诊疗指南》。

这是一个全国独家剂型，配方载于卫生部《药品标准》重要成方制剂第三册，由蒲公英、苦地丁、板蓝根、黄芩等四味大苦大寒、泻火解毒之药组成。

药材好，药才好。把好中药材原料是确保蒲地蓝消炎口服液疗效的第一关，济川药业集团相关负责人周新春介绍，为了确保药材质量稳定均一，济川药业在山西建立3000亩黄芩种植基地，在河北建立2500亩苦地丁种植基地，在甘肃建立1500亩板蓝根种植基地。另外，在河南、甘肃、山西建立了6000多亩蒲公英种植基地。济川药业通过控制中药材的产地、种植栽培、采收季节、加工方法等实现源头把控，确保了药材无重金属、无农药残留，保障了道地药材的质量和药性。

另外，中国中医科学院还利用最新的DNA物种鉴定技术，对蒲地蓝消炎口服液组方中的蒲公英、板蓝根、苦地丁、黄芩建立了相应的DNA条形码检测系统。借助这项技术可对4味中药材进行快速、准确的鉴定，为实现产品基源鉴定的标准化管理，构建了基于二三维码技术的全程质量溯源系统，“码”上看见，解决了药材质量稳定的技术难题。

瞄准中药儿科“蓝海”济川提速

除了蒲地蓝消炎口服液，多年来，济川药业始终以市场为中心，围绕儿童上呼吸道感染、消化道疾病以及补益类需求，研发上市了一系列科技含量高、疗效独特、市场容量大的儿科品牌产品。

小儿豉翘清热颗粒，治疗儿童风热感冒及手足口病，获得第六届国际发明博览会金奖、中国专利优秀奖，健康中国·最受家长推荐儿童药品牌、位居中药大品种科技竞争力报告儿科领域第三位，成为儿童感冒用药首选品牌。健胃消食口服液，治疗脾胃虚弱所致食积，今年新入选2019年版国家医保目录，还被《中医儿科常见病诊疗指南》《功能性消化不良中医诊疗专家共识》等多本权威指南、共识收录。三拗片，治疗风寒袭肺证，获得“中华中医药学会科学技术奖一等奖”、教育部“科学技术进步奖二等奖”，被纳入全国高等院校《中医儿科学》教科书推荐用药等。另外还有黄龙止咳颗粒、小儿腹泻宁泡腾颗粒（同丹）、蛋白琥珀酸铁口服溶液（盛雪元）、赖氨肌醇维B12口服溶液（同笑）等品牌产品，且各自在细分领域市场占有率位居行业前列，取得了良好的社会效果。

今年10月，济川药业获授“江苏省儿科中药与特色制剂重点实验室”，这是江苏省科技厅在泰兴授予的第二家省重点实验室。

培育儿科领域新优势，激发中药儿科新动能。刘俊表示，为了进一步打造中药儿科产业特色，济川药业将重点聚集中药及大品种的二次开发，目前已获得了蒲地蓝消炎口服液等10多个中药的生产批件。

除此之外，近三年来济川药业还先后承担省级以上重大科技项目5项，其中有2项被列入国家重点研发计划项目。（毛丽萍）