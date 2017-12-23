天麻为何又被称之为定风草？

很早以前，神农氏上山采药，在湿滑的森林里不小心摔了一跤，顿时觉得头晕目眩，浑身疼痛，难以站立。他躺在地上束手无策时，忽然发现不远处的草丛中有一棵异样的植物，圆圆的赤褐色的独茎秆上，不见一片绿叶，犹如一支赤色的箭插在地里。于是，神农氏艰难地起身走向它，伸手拔出这种植物，却带出了类似土豆的东西，神农氏挑选了几块就地煮着充饥，发现吃后精神振作，头也不晕了。他起身回到家里后，又试着把此物给其他眩晕的病人服用，发现此物果然神奇，有平肝息风的独特功效。神农氏认为这是神仙遗留下来的箭，便起名为赤箭、神箭，此物便是天麻。从此天麻蒙上了一层神秘的色彩，即使是明代大医药家李时珍也确信这是神仙遗留之物，他虽然明确了天麻的药用价值，但未能揭示天麻的生长规律，在《本草纲目》中称天麻“此物天赐，为仙人行迹失掉缠足之麻”。

随着科学发展，天麻神秘的面纱被揭开，它是一种非常奇特的植物，无根、无绿色叶片，不能进行光合作用制造营养，这么一种无根无叶的植物是怎么生存的呢？原来它是与蜜环菌共生，依靠蜜环菌为自己生长提供营养。当蜜环菌侵入到天麻块茎的皮层后，它的菌丝只能在其块茎的皮层细胞内生存，当菌丝进一步向块茎侵入时，天麻块茎细胞特有的溶菌酶将其菌丝体溶解，使菌丝中的大量营养成分释放出来，供天麻生长需要。仙人遗留的东西这一定论被打破。

天麻，味辛浓厚，性平微温，无毒，为肝家气分药，肝虚不足，风从内生者，天麻以补之。诸风掉眩，眼黑头旋，风虚内作，非天麻不治。小儿惊痰风热，服天麻即消。“主头风，头痛，头晕虚眩，癫痫强痉，四肢挛急，语言不顺，一切中风，风痰。”李时珍还给了天麻另外一个名字叫“定风草”。《本经》言：“天麻可杀鬼精物蛊毒恶气者，以其能定风，镇八方之邪气也，久服益气力。”

现在临床上，天麻常与钩藤相须为伍，天麻甘平滋润，养液缓急，通血脉，治风范围广，既能熄内风，又能定外风。钩藤苦微寒，偏于清肝熄风，治疗肝热之动风及眩晕、头痛、目赤等证。对于治疗高血压及其他各种眩晕的效果都非常显著。

（作者系北京朝阳区中医医院医师）