药食同源有讲究：只选对的，不选贵的

药食同源类中药材怎么吃才健康？使用过程中有哪些误区？越贵的药材是否功效越好？6月28日，广东省药品监督管理局主办的第二十七期“安安有约——食药科普大讲座活动”在广州举行。

讲座上，广东省药师协会特聘专家、执业中药师刘晓春副教授针对“药食同源”“日常食疗”中的认识误区，引导公众对药食同源中药材进行科学辨别。

名字都有“参”，功效大不同

中国有人参，国外有西洋参。“但人参、西洋参其性味和功效都不一样。”刘晓春介绍，人参和西洋参功效上有差异，西洋参归心、肺、肾经，人参归脾、肺、心、肾经；性味上人参是微温，西洋参是凉性。

刘晓春表示，人参主要的功能是大补元气。这里的元气指生命活动的原动力，元气充足，则脾胃功能会得到恢复。譬如独参汤，人参30克用水1升，煎至150毫升，晾凉后服用，适用于大出血、创伤性休克、心衰竭等重症。而西洋参则更适合老年人养心安神、补气滋阴。值得注意的是，西洋参不宜与萝卜一起服用，服用期间也不宜喝浓茶和咖啡。

至于党参，则主要用于益气，养血，生津。“人参作用强，见效快，属于峻补，重症、急症用人参为宜。党参作用较缓，见效较慢，属于缓补，轻症和慢性疾病则用党参为佳。”刘晓春介绍，党参和人参相比，具有价廉和性平的特点，党参在寒证、热证时都能用，可配合其他药物使用，使用面更加宽。

铁皮石斛不是万能“神仙药”

石斛、黄芪、山药、天麻、三七等中药材，也是常见的滋补养生类药食同源中药材，使用各有讲究。

“天麻不是补益药。”刘晓春提醒，天麻的功能与主治为：息风止痉、平抑肝阳、祛风通络。用于小儿惊风、癫痫抽搐和破伤风等。而气血不足或因肾虚引起眩晕，一般不宜用天麻，或不能以天麻作为主药应用。滥用天麻可能出现头晕、恶心、胸闷、皮肤丘疹伴瘙痒等不良反应。天麻往往很少单独使用，一般会根据不同病症组方用药。

黄芪则属于平民化的补药，属温补药物，可补气升阳、固表止汗、利水消肿。不过，肾阴虚、湿热体质不要喝黄芪水。风热感冒、上火者，以及孕妇也不适于喝黄芪水。使用黄芪不可过量，黄芪防病每天15克左右为佳。

此外，刘晓春指出，铁皮石斛可益胃生津、滋阴清热，其功效是值得肯定的，但绝不是万能“神仙药”！经过20多年的努力，目前铁皮石斛的人工栽培已经成功，有大量商品上市，因此鲜品的价格也由每公斤两千多元，下跌到每公斤六百元左右。

选药食同源药材

牢记三点原则

“公众要根据自身实际需求理性选择合适的药食同源类中药材，只选对的，不选贵的，不盲目跟风，不盲目进补。”刘晓春提醒，目前药食同源类中药材约有110种，公众在购买和使用药食同源类中药材要注意三点：

一是不要盲目相信某些导购人员对中药材功能的无限夸大，从来没有哪些药物能包医百病；二是中药材本身再贵重，也是药物之一，其主要功能是预防和治疗疾病，食疗和滋补属于衍生功能，“是药三分毒”，必须根据自身体质需求，在医生指导下服用中药材；三是必须到正规的药店购买中药材，并保留好购买凭证，正确维护自身权益。

（陈泽云）