徐宁

天佑星 金枪手

徐宁，原是禁军金枪班教师，善使钩镰枪，后被表弟汤隆骗上梁山，大破连环甲马。梁山大聚义时，是马军八骠骑兼先锋使第二位，把守正东旱寨。征方腊时在杭州被药箭射伤，最终死于秀州，追封忠武郎。

钩藤

药材

茎枝呈圆柱形或类方柱形。表面红棕色至紫红色者，具细纵纹，光滑无毛。多数枝节上对生两个向下弯曲的钩，或仅一侧有钩，另一侧为突起的疤痕；钩略扁或稍圆，先端细尖；钩基部的枝上可见叶柄脱落后的窝点状痕迹和环状托叶痕。质坚韧，断面黄棕色，皮部纤维性，髓部黄白色或中空。气微，味淡。

功能息风止痉，清热平肝。

主治 惊痫抽搐，头胀头痛，头晕目眩。

常用方剂

天麻钩藤饮 《中医内科杂病证治新义》

【组成】天麻、川牛膝、钩藤、石决明、山栀、杜仲、黄芩、益母草、桑寄生、夜交藤、朱茯神。

【功用】平肝息风，清热活血，补益肝肾。【主治】肝阳偏亢，肝风上扰证。头痛，眩晕，失眠多梦，或口苦面红，舌红苔黄，脉弦或数。

常用中成药

天麻钩藤颗粒

【药物组成】天麻、钩藤、石决明、栀子、黄芩、牛膝、盐杜仲、益母草、桑寄生、首乌藤、茯苓。

【功用】平肝息风，清热安神。

【主治】治疗肝阳上亢型高血压等引起的头痛、眩晕、耳鸣、眼花、震颤、失眠。

方歌天麻钩藤石决明，栀杜寄生膝与芩，夜藤茯神益母草，头痛眩晕失眠宁。