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酸枣枸杞天麻助卒中康复

2019年07月07日11:23 来源：人民网-生命时报

辽宁读者王女士咨询：我老伴患脑血栓8个多月，虽经药物治疗有些好转，但右侧上下肢仍活动不够自如，说话也不太清楚，还易怒、失眠。朋友给介绍一个辅治脑血栓的方子：取酸枣20个、枸杞子、天麻各30克，加三碗水（一碗200毫升左右），熬成两碗，早晚各喝一碗，每天一剂，连喝15剂。请问专家，这个方子能用吗？

成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和解答：脑血栓属中医“中风”的范畴，病机特点是“本虚标实”，引发疾病的源头是气血虚衰、肝肾阴虚，表现为痰湿、气血瘀阻。久病必虚，中风日久易出现“肝肾阴虚”。

酸枣又名棘子、野枣、山枣等，果肉酸甜、爽口，营养价值极高，其维生素C含量是大枣的2~3倍，且富含维生素E等营养素，是体虚病人的补益佳品。《神农本草经》记载，酸枣能“安五脏，轻身延年”。中医认为，酸枣有养肝、宁心、安神、敛汗等功效，由于它有较佳的镇静、催眠、降压作用，对脑血栓病人心烦易怒、失眠都有一定疗效。天麻能清肝热、治疗风证，还有补益之性，可治头痛眩晕、肢体麻木、头昏眼花等。研究发现，天麻能镇静、抗惊厥、镇痛，并能扩张小动脉血管、增加微循环血流量，有助于改善脑血管，调节和保护大脑功能。枸杞有滋补肝肾、益精明目的作用，主治虚劳精亏、腰膝酸痛、眩晕耳鸣等，且软化血管、降胆固醇等功效佳。三味合用，可起到滋肾养肝、熄风止痉、宁心安神的作用。

脑血栓患者如有肝肾阴虚表现，即偏瘫日久、短气乏力、耳鸣目糊、腰酸膝软、失眠多梦、肢体麻木、筋肉颤抖等症状，可以服用本方，能起到一定辅助治疗效果。不过，最好采用综合治疗及康复手段，才能取得更好疗效。▲

(责编：蔡熊更、崔元苑)


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