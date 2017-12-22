2017年北京中医药大学东方医院首届中西医青年论坛召开

图为活动现场

21日下午，由北京中医药大学东方医院南院区治未病科主办、北京绿色医疗新技术产业联盟协办的首届中西医青年论坛在北京中医药大学东方医院召开。

本次论坛旨在促进中西医的协同发展，培养青年医师优秀人才。论坛以新技术、新理念以及中西医汇通为主题，以临床技术“一招先”为主线，既有临床的诊疗技术，又有科研实验的支撑，既有西医的介入治疗、微创消融，又有中医的理法方药、内服外治，还有中医治未病的释义，医药图书编写方法指导等内容，以期实现中西医基础临床科学和实践的跨学科互动与融合，更好的服务大众。

论坛上，北京市中医药管理局医政处处长赵玉海致辞。来自中国医学科学院肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、北京朝阳医院、北京中医医院、北京大学人民医院、民航总医院、北京地坛医院、中国人民解放军第306医院、解放军307医院、北京儿童医院、河北省新乐市中医医院、北京市中医管理局科教处、人民卫生出版社中医药中心、北京中医药大学东方医院的专家进行了专题分享。胡凯文院长发言，表达了对青年医生的殷切希望。

最后，论坛在曹阳教授、王林恒教授的主持下落下帷幕。