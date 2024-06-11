考后心理健康不容忽视 专家支招做好心理调适

2024年全国高考落下帷幕。在考试结束至成绩公布的这一段“真空期”，也是心理问题容易找上门来的时期。成都市中西医结合医院健康管理中心心理治疗师熊弘晔在接受采访时指出，在这一阶段如果没有进行很好的心理调试，考生往往会呈现出焦虑、迷茫和烦躁等心理、情绪以及行为的变化。

熊弘晔介绍，考生在考试结束后主要会出现以下四种不良心理：一是失落自卑心理，因为考试没发挥好而产生失落感、负罪感，觉得前途渺茫；二是焦虑抑郁心理，成绩尚未出来之前，自己心里没有把握，持续焦虑烦躁，因而寝食难安，情绪不稳定；三是过度放纵心理，考试结束后通宵游戏、熬夜刷剧、日夜颠倒、饮食失衡等，严重影响身心健康；四是价值感缺失心理，部分考生在考后丧失了学习目标和动力，价值感缺失，十分迷茫。

熊弘晔建议，当考生出现上述情况时，考生和家长可以通过以下方法进行心理调试：

适度放松

考生在考试后仍要规律生活，保持正常的饮食、睡眠，尽可能不要打乱自己的生物钟。有意识地控制心理活动，不去多想考试及其结果，而是重新规划自己的生活。

寻找目标

考生可以和家长积极沟通，共同探讨假期的生活方向。例如，考驾照、学习计算机应用软件等实用的技能，或者帮家长做家务，参加各种社会公益活动等，这都有益于考后平衡心态。如果孩子没有主动沟通，家长也可以找个机会和孩子进行平等谈话，了解孩子的想法，一起探索人生下一阶段的方向。

学会调节

学会接纳负性情绪，通过有效手段帮助自己面对和处理。比如每天抽出一点时间深呼吸放松和想象放松训练，有助于放飞心绪，保持平和心态。同时，可以主动地和信任的人沟通，把自己的不好的情绪表达出来，寻求帮助。

“无论家长个人心境如何，都要为孩子的良好情绪助力。孩子向家长表达负面情绪时，家长应在理解的基础上耐心倾听，接纳孩子的情绪，适时给予支持。同时，家长应避免与孩子反复谈论高考话题，不在无形中给他们增加压力。”熊弘晔强调。

相关阅读：

考前怎么能睡好？这份睡眠指南请收下

高考在即 心理专家为考生送来“减压指南”

家有考生怎么吃？专家给出6条建议

高考在即 这份健康锦囊请考生收好