健康“医”点通 | 高考健康宝典
高考在即 这份健康锦囊请考生收好
人民网记者 闫妍
2024年06月02日08:44 来源：人民网
临近高考，考生们都进入了“最后冲刺”阶段。为了能让考生保持身心健康，以最佳的状态参加考试，武汉大学人民医院（湖北省人民医院）健康管理中心主任徐丽娟在接受人民网记者采访时提示广大考生要注意饮食安全，以平常心对待高考。
海报制作：实习生徐小岩
(责编：陈键、高雷)
人民网记者 闫妍
临近高考，考生们都进入了“最后冲刺”阶段。为了能让考生保持身心健康，以最佳的状态参加考试，武汉大学人民医院（湖北省人民医院）健康管理中心主任徐丽娟在接受人民网记者采访时提示广大考生要注意饮食安全，以平常心对待高考。
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