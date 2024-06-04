芒种：麦黄梅熟 祛湿防暑（二十四节气里的中医养生之道）

“风吹麦成浪，蝉鸣夏始忙。”当金黄的麦浪随风翻滚，田野里弥漫着新麦的清香，芒种的脚步就越来越近了。此时节，麦穗金黄梅子熟，枝上蝉鸣，小池蜻蜓飞，热情似火的仲夏时节就要来临了。

家家麦饭美，处处菱歌长

今年6月5日，当太阳到达黄经75度的位置时，芒种款款而至。芒种是二十四节气中的第九个节气，也是夏季的第三个节气。“时雨及芒种，四野皆插秧。家家麦饭美，处处菱歌长。”在诗人陆游笔下，芒种时节，家家炊饭，新麦飘香，处处菱歌，池塘荡漾……清新美好的田园生活，读之让人神往。

“芒种芒种，连收带种。”芒种是一个既包含收获又含有播种的节气。所谓芒种，指有芒的作物（麦子）应收，有芒的作物（稻子）当种。此时，华北地区“收麦种豆不让晌”，长江流域“栽秧割麦两头忙”，夏熟作物要收获，夏播秋收作物要下地，春种的庄稼要管理，收、种、管交叉，是一年中最忙碌的时节之一，难怪芒种也被称为“忙种”。

芒种有三候：一候螳螂生；二候鵙（jú）始鸣；三候反舌无声。这一时节，螳螂在上一年深秋所产之卵经历冬春终于孕育出小螳螂；喜阴的伯劳鸟现身枝头，感阴而鸣；善仿其他鸟雀鸣唱的反舌鸟，此时却因为感应到阴气的出现而停止了鸣叫。

在古人看来，二十四节气的变化本质是阴阳的盛衰运变过程。从冬至“元阳初生”到芒种节气，是阳气不断增加的过程；从夏至“阳极阴生”到大雪节气，则是阴气不断增长的过程。芒种到夏至期间，日出较早，日落较晚，是一年中阳气最旺盛的时期，也是阴气初生的时期。因此，芒种期间养生要顺应阴阳变化规律，滋养初生的阴气。

“养阴最简单的方法就是睡觉，尤其是睡好‘子午觉’。”北京中医医院消化科主任医师赵鲁卿表示，中医认为睡眠与醒寤是阴阳盛衰交替的结果，而子午时是阴阳交替之时，也是人体经气“合阴”“合阳”之时，这一时期建议大家子时23点前入睡，午时11点至13点之间小憩约30分钟，可以养精蓄锐、缓解疲劳，有助于滋养初生的阴气，促进阴阳平衡。

芒种饯花神，青梅煮酒香

“青梅煮，螳螂爬；绿荫满庭迎盛夏，田间忙收又忙种，旧俗今日送百花”。芒种节气孕育了独特的民俗文化，其中最浪漫的大概就数送花神了。

民间俗语说“芒种蝶仔讨无食”，芒种时值仲夏，多数花期已过，此时的蝴蝶已经没有花粉可采了。古人认为花神掌控着花期，百花凋谢意味着花神即将归位，于是民间多在芒种这天举行饯花神仪式，感谢其曾为世间带来万紫千红，盼望来年再次相会。《红楼梦》描绘过芒种饯花神的场景：“（大观园中）那些女孩子们，或用花瓣柳枝编成轿马的，或用绫锦纱罗叠成干旄旌幢的，都用彩线系了。每一棵树上，每一枝花上，都系了这些物事。满园里绣带飘飖，花枝招展……”不仅如此，黛玉葬花、宝钗扑蝶、湘云醉卧、妙玉传帖等经典情节都发生在芒种时节（虽然不在同一年），让人遐想联翩。

在南方，芒种前后是梅子成熟的时节。在古代，梅子是生活重要的调味品，但新鲜梅子大多味道酸涩，难以直接入口，于是人们将青梅加水烹煮至酸味尽除， 便有了“煮梅”这一民间习俗。《三国演义》中，就有“青梅煮酒论英雄”的典故。芒种时节，南方地区有“青梅煮酒”之俗，将青梅置于黄酒中，文火微温，或是温酒后再投入青梅，新鲜的果味伴着美酒的醇香在口中弥漫开来，回味无穷。

“青梅性味酸甘凉，有生津止渴的功能，益于健胃消食。青梅中含有多种天然有机酸和丰富矿物质，还具有降血脂、消除疲劳、调节酸碱平衡、增强人体免疫力等功效。”赵鲁卿介绍，将乌梅与甘草、山楂、冰糖等同煮，便制成了中国传统消夏佳品——酸梅汤，酸梅汤具有解暑、抗疲劳、降肝火等功效。在阳光炽烈的夏日，饮一杯带着酸味的梅汤，也能调理因闷热天气而欠佳的胃口。

赵鲁卿介绍，夏季天气炎热，人的消化功能相对较弱。中医认为，此时饮食应当清淡，宜少糖盐、少油腻、少辛辣，忌食甘肥滋腻、生湿助湿的食物，可适当多食新鲜蔬菜、水果、豆制品等，如丝瓜、百合、冬瓜、绿豆、西红柿、黄瓜、西瓜等。此时气温较高，易耗气伤津，所以还要及时补充水分，避免因出汗过多而发生脱水，除了酸梅汤，还可饮用绿豆汤、荷叶煮水等消暑饮品。

起居勿贪凉，调神心不茫

进入芒种，长江中下游地区陆续进入多雨的黄梅时节，正所谓“黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙”。此时，全国大部分地区气温显著升高，雨量日渐充沛，空气湿度慢慢增大。无论是南方还是北方，都有出现高温天气的可能。

“高温加上降雨，空气湿度大，人体容易感到闷热。闷、湿、热的环境下，往往容易带来一些流行性疾病或传染性疾病，同时也容易心生焦躁。”赵鲁卿介绍，这一时期养生的重点在于防暑、祛湿、安神、静心。

民谚说“芒种夏至天，走路要人牵；牵的人要拉，拉的人要推”，形象地描述了人们在此时节容易感到慵懒、疲劳。“有的人还会出现食欲不佳、倦怠嗜睡等情况，这些都是‘苦夏’的表现。这是源于暑湿当令，暑为热邪，易耗散人体气津，造成气虚和津液不足，所以人们更容易感到四肢疲乏，萎靡困倦；同时，空气湿度增加，湿邪侵犯人体，导致阳气运行受阻，使人感到昏昏欲睡。”赵鲁卿提醒，苦夏者多是体质虚弱、脾胃欠佳的人，此时可以适当多食些健脾祛湿的食物，如山药、莲子、芡实等。

“芒种时节还没到最炎热难耐的三伏天，但气温已经逐渐升高，尤其是正午十分炎热，为免出汗过多耗气伤津，应避免烈日暴晒下运动。”赵鲁卿说，建议在气温较为凉爽的早晨或者傍晚适当运动，可以选择游泳、慢跑、瑜伽、快走、散步等，以微汗为宜。当出汗过多时，可适当饮用糖盐水或绿豆百合汤，及时补充水分。

中医认为，芒种时节天地阳气升浮于地面，人体的阳气也浮于体表，形成“外阳内阴”的局面，因此五脏六腑比较寒凉，容易受到外邪的侵袭。“这一时期不可贪凉。过多喝冷饮、吃寒凉的食物、洗冷水澡、长时间处在空调低温环境下等，都可能使人体湿气内聚，导致邪气入体，让一些流行性或传染性疾病有可乘之机。”赵鲁卿提醒，芒种时节也是湿疹等皮肤病高发时期，为避免湿邪影响，注意出汗后不要吹风，及时更换洁净干燥的衣服。此外，还可佩戴中药香囊，以芳香化湿，避疫祛邪，预防感冒等流行性疾病。

“心藏神，与夏气相通应。芒种过后，天气闷热，心阳得夏暑之气容易亢盛而扰乱心神。因此，夏季人们易出现烦躁不安等情绪问题。”赵鲁卿介绍，此时要注意调养心神，保持心情舒畅、胸怀宽广，可以听听舒缓的音乐、散散步、想想美好的事情等，做到静心、安神、戒躁、息怒，使气机宣畅，通泄自如，防止情绪波动引发的高血压、冠心病、脑梗死等心脑血管病。

作为一个承前启后的节气，芒种一头关联着夏熟麦子的收获，一头关系着秋收稻谷的播种。一收一种，道尽芒种节气的内涵，也提醒人们，生命的丰盈，来自每一次用心耕耘。在这忙而美的时节，愿我们忙而不茫，种有所得。