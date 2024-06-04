早餐应占全天食物总量的25%至30%

人们在天津西北角的一家早点铺吃早点。新华社记者 孙凡越摄

科技日报讯 （记者华凌）中国营养学会近日公布的调查报告显示，我国18.4%的居民在工作日不能每天吃早餐，周末29.7%的人不能每天吃早餐，且早餐食用谷薯类比例达89.4%，食用奶豆、蔬果比例不到50%，膳食结构不够合理。营养专家提示，吃好早餐是改善居民膳食结构不合理状况的重要环节，提高健康水平应从每天的早餐做起。

营养专家指出，大量科学证据表明，不吃早餐或早餐吃得不好，会增加肥胖风险。早上人体血糖水平较低，不及时吃早餐会刺激身体分泌一些激素，易促进脂肪生成。同时，不吃早餐，空腹时间长，人容易产生饥饿感，导致在午餐等餐次进食高热量食物。

相关研究表明，长期不吃早饭会使2型糖尿病患病风险增加21%，还会增加罹患心血管、消化系统等疾病风险，对儿童青少年大脑发育以及成人的记忆力和情绪也有不良影响。

专家认为，丰盛的早餐不仅能够最大程度抑制食欲，更好控制体重，而且会增加胰岛素敏感性，维持血糖稳定状态，降低罹患糖尿病风险。

那么人们应该如何吃好早餐？

《中国居民膳食指南（2022）》建议，早餐要保证食物多样，最好4类品种以上，至少包括主食1份、奶类鸡蛋等富含蛋白质的食物1份、蔬菜水果各1份，以保证获得的营养物质全面充足。

专家提示，早餐不能吃太少，应占全天食物总量的25%至30%，能量供给与午、晚餐相似。食用早餐时间不宜太晚，尽量在9点前吃完。鼓励家庭成员共同进餐，在温馨愉悦的氛围中开启美好的一天。