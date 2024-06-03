家有考生怎么吃？专家给出6条建议

2024年的高考进入倒计时。准考生们进入最后的冲刺，家长们也希望在饮食健康等多方面帮助孩子。如何通过科学合理的饮食安排来为考生“保驾护航”？为此，人民网采访了首都医科大学宣武医院营养科副主任医师李缨。

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