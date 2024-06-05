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睡眠不足是因为缺乏维生素D？

2024年06月05日09:02 来源：中国新闻网

睡眠不足是因为缺乏维生素D吗？一些研究发现，维生素D水平较低与睡眠问题有关，但这不意味着睡眠不足一定是因为缺乏维生素D。不规律的作息时间、过度使用电子设备、饮食不当等都可能影响睡眠。压力、焦虑、抑郁等心理问题也可能导致睡眠不足。出现睡眠问题，还是要综合考虑，排查原因，不能简单地归咎于缺维生素D。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)

(责编：郝帅、杨迪)




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