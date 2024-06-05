谨防医保基金在零售药店“零星流失”

近日，国家医保局基金监管司对一心堂药业集团股份有限公司（简称“一心堂”）有关负责人进行了约谈。约谈指出，医保部门在基金监管工作中发现，一心堂旗下一些定点连锁门店存在串换药品、超量开药、为暂停医保结算的定点零售门店代为进行医保结算、药品购销存记录不匹配、处方药销售不规范等问题，造成医保基金损失。

这次约谈指出的问题，是一些零售药店普遍存在的通病。“这个药不能刷医保卡，我给您换成别的”“这个药规定一次只能开两瓶，您要10瓶，我在单子上给您打成别的药”“您没处方不要紧，我这里会想办法给你补上”“我们这里虽然被暂停了医保结算资格，但我们可以到其他药店替您刷卡”……相信不少人到药店买药时，都听到过药店工作人员的这类说法。如此操作，让顾客获得了实惠和便捷，却让医保基金暗自流失。

关键是，与医疗机构相比，针对药店的医保基金监管存在较大的难度。医疗机构有病历和处方，有严谨的诊疗思路，针对医保基金做手脚容易留下痕迹。但零售药店的药品出入库可能是一笔糊涂账，处方想怎么开就怎么开，用药没有诊疗思路和病历的约束，再加上药品销售过程隐蔽快速，以及零售药店数量多、分布广等，都让医保基金容易出现“零星流失”，且发现线索和取证都更加困难。

药店是“双通道”保障的通道之一，随着医改不断深入，会有更多医保谈判药品经由药店销售；患者到医保定点药店购药，可以享受与医院同等的报销待遇；随着医疗信息化建设步伐加快，到医院开方、到药店拿药将变得更普遍……这些客观上可能让监管药店的难度加大。医改拓宽了药店销售医保药品的渠道，在一些地方，串换药品、倒卖药品等乱象也呈多发趋势。而与单体药店相比，连锁药店门店多、药品齐、门店之间串换和代结算更方便，因此，连锁药店应该成为下一步监管的重中之重。

需要警惕的是，购药者也容易成为药店欺诈骗保的“帮凶”。不能开的药开了，不能报销的药报了，个人获得了好处，药店也赚到了钱，两者利益共沾，容易形成保守秘密的默契，让外人更难觉察。但购药者如此“配合”一旦被发现，轻则会受到医保的惩戒，重则会受到法律的惩罚，购药者对此要有清醒的认识。

一家连锁药店被约谈看似小事，却具有明显的苗头性和趋势性，国家医保局专门公布此事，带有明显的警示意义。医保部门、零售药店和购药者都要认识到，鉴于药店违规使用医保基金的通道在变宽，对医保基金的威胁程度在持续升高；只有将药店纳入重点监管名单，药店端正发展理念并强化内部管理，购药者不参与骗保且善于监督举报，才能将药店这个医保基金流失的渠道封死堵牢，进一步守护好老百姓的“救命钱”。