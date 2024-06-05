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高考在即 心理专家为考生送来“减压指南”

人民网记者 闫妍

2024年06月05日08:36 来源：人民网

临近高考，一些考生出现了紧张、焦虑等不良情绪，严重的甚至出现了抑郁。那么，高考考生该如何缓解压力呢？就此人民网记者采访了中南大学湘雅三医院临床心理科主任蒲唯丹，为考生带来“减压指南”。

海报制作：实习生徐小岩、实习生李思妍

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(责编：王仁宏、吕骞)




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