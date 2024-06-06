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考前怎么能睡好？这份睡眠指南请收下

陈子源

2024年06月06日08:35 来源：人民网

2024年全国高考即将开始，很多考生也已进入最后“冲刺”阶段。对于考生来说，充足的睡眠是考试成功的关键，不仅能让考生精力充沛，还能提高记忆力、增强复习效果。考前如何保证优质睡眠？为此，人民网采访了清华大学第一附属医院全科医学科主任医师姜岳。

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(责编：王仁宏、吕骞)




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