天一热高血压“痊愈”了？是假象！

天气转热，有不少高血压患者发现自己白天的血压较以往明显降低，甚至降至“正常”，难道是高血压痊愈了？其实不然。今天，北京中医医院心血管科专家为您详解夏季如何控制血压。

为何夏季血压会偏低？

人体血压随着四季更替有所变化，通常表现为冬季血压较高，夏季较低。

血压主要是血液对血管壁的压力，温度升高时，可能是因为体表血管扩张，血管阻力减小，血压相应下降。还有一种可能，是因为高温多汗，我们体表的水分蒸发增多，盐的丧失也随之增加，血液容量降低，血压自然下降。

对于高血压患者来说，夏天“高血压痊愈”是个假象，这时切不可放松对血压的监测和控制。自行减药、停药，对高血压患者来说更是危险行为。

降压方案需遵医嘱调整

高血压与气温、气压等气象要素的急剧变化有显著关系，人体调节的节奏跟不上气候变化的进展，因而导致高血压发病增多。特别是老年人因动脉硬化导致血管弹性下降，以及各脏器功能减退，对气候骤变的耐受性较差，所以在气候变化之前提前调整药物治疗方案可预防高血压发病。

气象预报约等于疾病预报，当每日气温变化较大，也就是当天最高气温和最低气温的差值超过10℃，或者气温在短期内变化较大时，建议患者在家监测和记录血压，超过正常范围及时到心血管专科就诊，调整降压方案。

高血压患者的度夏指南

适量运动 推荐收缩压小于160mmHg和舒张压大于100mmHg的高血压患者，每周进行5至7天、每次30至60分钟的中等强度有氧运动，且每周进行2至3次的抗阻力量练习。

运动项目可选择骑车、游泳、健步走、跑步、羽毛球、乒乓球、健身操、团体类运动等有氧运动。

捏拿心经 手少阴心经在手臂位置的走行整体是在手臂的内后方，从腋窝沿上臂经过肘关节，再沿前臂内后方，行于手掌内侧，终止于小指外侧端。左手臂向前平伸，掌心向上，右手屈臂，拇指点在左腋窝，其余四指与拇指对按，拿住左臂内侧后缘。以8计数从腋窝一直捏拿到小指，左右交替。

抓握毛巾 将毛巾对折卷起，粗细度为一只手握住，大拇指和其他四指不相碰，用30%的力量攥紧毛巾2分钟，放松1分钟，左右手各重复2次，隔天1次。

靠墙静蹲 背靠墙，双腿下蹲至坐姿，大小腿夹角根据个人情况维持在90至120度，每天3-5组，每次1-3分钟。

文/胡馨（北京中医医院）