九个方法帮助孩子建立饮食好习惯

“六一”节刚过，在这个专属于小朋友的节日，孩子们会收到各种各样的礼物，其中有一份有效期最长的，那就是送给孩子的饮食好习惯礼包。

儿童青少年正处于生长发育的关键时期，对于儿童而言，良好的饮食习惯不仅可促进身体的健康成长，也为成年后的健康奠定坚实基础。在儿童阶段，要特别关注儿童的饮食行为，包括不偏食挑食，不暴饮暴食，三餐定时定量，吃动平衡，注重食物摄入的同时也要积极运动，保持健康体重。

培养儿童良好的饮食习惯，要做到以下几点：

1.一日三餐，定时定量，食物多样化

鼓励儿童不挑食和偏食，加餐以奶类、水果为主，在两顿正餐之间，分量不应该过多。

2.吃饭时间适当

每顿饭 20-30 分钟，让儿童做到细嚼慢咽的同时不拖延。

3.鼓励但不强迫进食

儿童在吃饭时不看手机、电视等，不边吃边玩儿，家长要以身作则，给儿童做好榜样。

4.变换烹调方式，纠正挑食偏食

比如儿童不喜欢吃蔬菜，家长可以多做馅儿类食物或菜丸子，将蔬菜切碎与瘦肉一起做成饺子或包子等，多多鼓励儿童尝试并给予表扬。

5.养成爱喝白水的好习惯

鼓励多喝白水，不要用含糖饮料来代替白水。

6.把餐桌当做和孩子谈心交流的场所

营造良好沟通氛围，不在吃饭时批评或惩罚，不以食物作为奖励或惩罚。

7.鼓励儿童一同参与家庭食物选择和制作过程

大手拉小手，享受烹调食物过程中的乐趣。在日常生活中，家长可领着儿童去菜市场认识和挑选蔬菜，在做饭时帮忙参与摘菜洗菜等，让儿童干力所能及的家务，体会付出和收获的乐趣。

8.养成清淡饮食的好习惯

倡导少盐、少油、少糖，让孩子多多品尝食物天然的味道。

9.儿童在食不过量的同时，还要积极运动

运动对于儿童而言，吃动平衡非常重要。不仅是体育课的短暂身体活动，更应是天天坚持的长期习惯。家长也要参与其中，适当陪儿童一起运动，培养儿童运动兴趣的同时，也增进了相互的情感交流。

文/张妍（中国疾病与控制中心营养与健康所）