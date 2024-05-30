楼房装修，不可损害邻居权益（新闻看法）

为了改善生活空间和生活环境，很多家庭选择对房屋进行装修和局部改造。但在装修改造过程中，也常出现私自改动房屋结构、损害其他业主权益的情况。

家住北京市某小区202室的张先生发现自家厨房的天花板漏水了。经过仔细检查，他认为水是从楼上302室漏下来的，上楼查看后，发现自家厨房的上方是302室的卫生间。

原来，302室的业主高先生对卫生间的位置进行过改动，使302室卫生间部分面积正好位于202室厨房的上方。张先生一家难以接受，经协商未果，将高先生诉至法院，要求对方恢复房屋结构布局。

自己的房子，能不能随意改？“我国民法典规定，不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。”北京市第三中级人民法院法官夏莉说，房屋改造虽为业主的自由，但需在规范允许的范围内进行。

根据住宅设计规范，卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室（厅）、厨房和餐厅的上层。“该条款属于强制性条文。”法院审理后认为，302室业主改动房屋结构的行为属于违规，判令高先生将房屋的卫生间、厨房结构恢复原状。

将入户门从“内开式”改为“外开式”，隋先生家的装修引起邻居李先生的不满。隋先生住1505室，与住1507室的李先生家共用一个走道，两家入户门呈90度夹角。李先生认为，隋先生家的改动对自家出行及安全造成损害。协商无果后，李先生起诉到法院要求对方将入户门方向改回去。

产生纠纷后，隋先生查看户型图时发现，李先生家把门移动过，在原有位置基础上向外推了55厘米占用了公共通道，随即对李先生家占用公共通道的情况提出反诉，要求对方也把入户门恢复原状。

“住宅设计规范明确，向外开启的户门不应妨碍公共交通及相邻户门开启。同时，民用建筑设计统一标准规定，开向疏散走道及楼梯间的门扇开足后，不应影响走道及楼梯平台的疏散宽度。”北京市第三中级人民法院法官王天水说。

本案中，李先生辩称当初移动房门是经过1505室原产权人的同意的，这能否对抗隋先生的主张呢？“其行为不因取得同意就有正当性。”王天水说，1505室原产权人的认可不能约束现有产权人隋先生，李先生的行为挤占公共通道空间，也给隋先生行使不动产物权造成妨害。法院判令双方均应停止各自的妨害行为，将各自入户门恢复至改造前的状态。

北京市第三中级人民法院提醒，楼房改造设计方案应确保结构安全，对于承重墙、梁柱等关键结构部件不得擅自改动或拆除；对厨房、卫生间等有特殊功能的区域不要随意调换。

《 人民日报 》（ 2024年05月30日 10 版）