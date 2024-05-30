橙皮提取物或改善心血管健康

美国疾病控制与预防中心数据显示，心脏病已成为跨越性别、种族和族裔的主要致命疾病。佛罗里达大学科学家领导的一项新研究表明，橙皮可能是改善心血管健康的关键。相关论文最近发表于美国化学会下属《农业与食品化学杂志》。

一些肠道细菌可能对心血管疾病产生不利影响，加速其恶化进程。在消化过程中，肠道细菌以某些营养物质为食时，会产生三甲胺N-氧化物（TMAO）。美国克利夫兰诊所的研究人员表示，TMAO水平有助预测未来罹患心血管疾病的风险。

研究团队分析了富含有益化学物质的橙皮提取物，研究其减少TMAO和三甲胺（TMA）产生的潜力。他们测试了橙皮提取物的极性部分和非极性部分。结果表明，非极性部分提取物能有效抑制有害化学物质的产生；极性部分提取物中有一种名为阿魏酰腐胺的化合物，能显著抑制负责产生TMA的酶。

美国每年橙汁生产会产生500万吨橙皮。佛罗里达州近95%的橙子用于榨汁，约一半橙皮用来喂牛，剩下的都浪费掉了。美国食品药品监督管理局认为，天然橙皮提取物可供人类安全食用。他们希望能更好利用橙皮，例如，将其有价值的成分用来生产膳食补充剂或食品配料等。

这项研究为开发富含生物活性化合物的功能性食品铺平了道路，也为改善心血管健康提供了新策略。