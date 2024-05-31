和孩子们近视度数“上涨”一起出现的，还有近视矫正市场的乱象。一段时间以来，市场上涌现出各种声称能够治疗或控制儿童近视的“神药”“神器”，比如眼药水、营养补充品、护眼贴、视力训练仪器等，种类繁多，价格不一，让人眼花缭乱。不少家长直言，不知道怎么作选择，也不知道这些“神药”“神器”的效果究竟如何；还有一些家长带着孩子尝试后发现上当受骗。（5月30日《法治日报》）

尽管近视矫正市场乱象存在已久，但当前整治这一乱象更显紧迫。这是因为，儿童青少年近视率呈现持续增加趋势，这一乱象坑害的人可能越来越多。此外，当前学校减负和“体育入中考”等教改举措已取得了阶段性成果，学生作业量减少，户外运动增多，利于改善视力，但近视矫正市场乱象可能会蚕食部分教改成果。

整治这类乱象，首先就得加大健康科普力度。医学专家警示我们，近视和眼轴增长有关系，眼轴长长后很难再变短，所以近视是不可逆的，任何号称能够治愈近视的皆为虚假宣传。然而，虚假宣传的声量和吸引力往往远超科普，再加上家长普遍存在近视焦虑和“万一有用”等心理，因此即使明知宣传带有水分，尝试者仍不在少数。只有科普“跑赢”虚假宣传，才能让更多家长远离不靠谱的近视矫正服务。

近视矫正市场乱象久治不愈，说明监管“下药”的力度还需要加大。虚假广告大量存在，非医疗机构从事近视矫正诊疗项目，低浓度阿托品滴眼液被当作“近视神药”违法销售，角膜塑形镜、护眼仪、拉远镜、反转拍等噱头产品层出不穷……这类顽疾都亟待重拳整治。

近视矫正市场不能再乱下去了。除监管的老手段要运用好，还应开创新的监管方式。有家长为了“治愈”孩子的近视，一口气给孩子报了5家养护机构，5个月花了3万余元。家长的焦虑让人感同身受，但焦虑是如何催生的，谁在背后火上浇油，值得深思和追究。现在线上引流、线下变现；“网红”因言行出格被抓，背后的机构又换人代言；各种近视“神药”“神器”远销千里……这些变化都给监管带来了挑战，必须顺应变化，探索出更多契合互联网时代的监管方式。

孩子近视，家长不能“短视”。未近视时督促孩子科学用眼，尽早做好预防；已近视就带孩子接受规范的诊疗，尽量延缓近视发展进度，是每个家长应尽的责任。孩子是家庭的希望，家长是舍得为孩子花钱的，但相关机构和个人应以减少“小眼镜”为目的，以提供科学优质的近视防控服务为己任，而不是反而将近视矫正需求当作发财的机会，进而随意推出一些噱头捞钱，让孩子和家长遭受近视之后的再次伤害。