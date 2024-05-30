雪糕刺客打成骨折价淡出江湖

入夏以来，雪糕市场也逐步“升温”，今年的雪糕市场有何变化？往年备受质疑的“雪糕刺客”身影是否还在？新推出的产品价位又如何？北京青年报记者近日走访市场发现，曾经风靡一时的“雪糕刺客”已经渐渐淡出了市场，今年的雪糕市场在造型和口味上又有了不少创新，价格也趋于合理，多数在10元以下。

天价雪糕价格骨折 个别品牌隐退市场

曾经流行的网络流行语“雪糕刺客”特指那些外表看起来平平无奇，当去付钱的时候才尴尬地发现自己手中的雪糕贵得离谱，但还要硬着头皮去付款，仿佛“刺了你一剑”，也成为“天价雪糕”的代名词。

作为代表性“刺客”之一的钟薛高曾经推出的每支定价66元的“厄瓜多尔粉钻”雪糕、“杏余年”系列定价160元，还一度被黄牛炒到每盒200元，刷新价格天花板。此外，每杯定价66元的茅台冰激凌、20元档位的东北大板联名每日黑巧推出的黑巧厚乳撞味雪糕、伊利旗下的“须尽欢”也都是红极一时的中高端冰激凌代表。

彼时因定位高端，擅用营销手段成为顶流网红雪糕的钟薛高年销售额曾高达8亿，但2022年因“烧不化”事件，引发配料合规质疑并影响销量，备受争议后在去年被爆出“欠薪”、股权冻结、供应商催款，仅不到2年时间，钟薛高创始人林盛也因欠债成为限高人群。面对巨大的经营危机，林盛在5月28日开启转型直播，并喊出“资金链紧张、直播自救、只为还债”“雪糕不够，红薯来凑”等口号。

同样网红的茅台冰激凌，日子也明显不好过。北京青年报记者发现，原本66元一盒的茅台冰激凌在今年春季就悄然脱下高价的外衣，开启临期降价模式。在一些社区团购群和便民菜市场的冰柜里出现了茅台冰激凌的身影，消费者掏上10元就能一品其滋味。在哈根达斯天猫旗舰店，原价350元的81克×10小杯装多口味组合，折后价仅215元，平均每杯价格为21.5元，整体折扣约六八折。

此外，伊利旗下高端雪糕品牌“须尽欢”推出了多款新品，每支的价格从最初的18元下调至10元左右。联合利华旗下的梦龙，在便利店渠道大多要15元/支左右，今年也开始降价。记者在朝阳区两家社区批发店看到，虽然品牌方建议售价13.9元/支，但商家都自降身段吸引客户，贴出梦龙每支8元的价签。

3至5元平价雪糕占市场主导

在许多人的童年回忆里，雪糕总带着那份纯真与甜蜜。那时的雪糕价格亲民，风味却丝毫不打折扣。从五毛到一元，都能尝到夏天的清凉。随着高端雪糕、冰激凌纷纷跌落神坛，被搅动风云的雪糕市场，也回归到平价。

北青报记者走访多家超市、便利店以及社区批发小店看到，罗森便利店的一家门店中，近40款售卖的雪糕中，5元以下的雪糕有2款，价格5元至10元的雪糕有22款，占比超过50%，成为最受欢迎的区间。尤其在学校周边、居民楼下，“亲民”款雪糕的身影占据小店冰柜里的主流位置，70%的雪糕零售价在5元以下，10元以上的产品已经非常少了。

在朝阳区农光里市场批发冰棍的摊位里，十组冰柜的主流位置都被3-5元各类平价雪糕占据，8元的小八喜、梦龙俨然成为高价位代表。由于邻近学校，下午放学后，很多学生都会涌进店里购买。该店店员透露，在售的300余种雪糕中，3-5元的产品占70%。他表示：“开业两个月已经有很多回头客来批发冷饮，比如老冰棒、绿色心情、小布丁等平价雪糕很受欢迎。”据他透露，价格太高的冰激凌卖不动，遇到价格高的新品种，消费者基本就买几个尝尝鲜。“基于附近居民的消费习惯，大多数人更偏爱那些1元、2元即得的简单快乐。”

距此一公里、地处居民楼群的另一家社区冷饮批发站摊主也有同样的感慨。每逢傍晚，附近居民遛弯时经常会顺带买些雪糕，“今年雪糕销量不太理想，5元以内的雪糕卖得还可以，但稍微贵一点的几乎没人买。像北冰洋今年也出了四五款新品，价格都在5元以内，我们这里一根就是批发价，图的就是薄利多销。”该店老板说，“一块钱的老冰棍始终是畅销货，一天能卖掉好几箱的量，百八十支轻轻松松。有时还得提前补货，怕卖断货呢。”虽然高价雪糕利润丰厚，但这些冷饮批发店经营者都表示，销量始终难敌老冰棍。

正在选购雪糕的王女士说：“以前图个新鲜买贵一点的，但现在我更倾向于选择这些平价雪糕，种类多样，价格实惠，买了10支还不到35元。”

艾媒咨询数据显示，在“2023年中国消费者购买单支冰激凌或雪糕的可接受价格”调查中，14.27%的消费者选择5元以下，35.40%的消费者选择5—10元，28.55%的消费者选择10—15元，12.77%的消费者选择15—20元，6.59%的消费者选择20—30元。中国消费者对冰激凌单价的接受度普遍在3—15元（不含15元）之间。这进一步证明了平价雪糕在市场上的受欢迎程度。消费者对价格的敏感度提高，使得平价雪糕成为市场的主流选择。

冷饮市场质价比更受关注

近年来，在健康养生的理念带动下，很多人都会减少高糖、高脂的雪糕摄入，在品质与口感方面，消费者对冰激凌的品质和口感要求越来越高，健康成为冰激凌消费的新趋势。多位店家表示，配料表“干净”的雪糕更受青睐，不少消费者看到新品雪糕时，首先会考虑雪糕的含奶量、果汁冰棒的果汁含量。低脂、低糖、无乳糖等健康型冰激凌的市场份额逐年增长。在众多社交媒体上，冰激凌好评中一个重要因素就是“不甜。”

雪糕形式创新方面，小包装、趣味化、国潮风成为关键词，北青报记者在采访时发现，造型独特、小分量分享装也颇受消费者的欢迎。例如光明推出了一块30克的迷你小冰砖、梦龙推出40克一支的迷你梦龙等，小包装尝鲜无负担，契合了当下大家想吃一口又怕胖的消费心理。从功能上看，各类茶饮、冰咖啡也能起到降温消暑的作用。与硬邦邦的雪糕相比，茶饮有冰有水，有奶茶有果茶，想提神的还可以咖啡+冰。而且茶饮享用的时间也比雪糕长，再加上社交属性，茶饮行业壮大发展无疑也对雪糕市场带来冲击。

如今，年轻人对于冰激凌的消费观念已升级转变，冰激凌不再只是消暑解渴的工具，而是成为拍照打卡、社交分享、慰藉心灵的载体，为消费者提供更多情绪价值。最近几年，各大商场出现了一批冰激凌品牌，凭借着口味独特、用料讲究，又有商场环境加持，吸引了一部分客群，也抢走了传统雪糕的部分市场。

中国食品产业分析师朱丹蓬则提出，今年整个冰激凌市场的发展趋势是掐头去尾，没有雪糕“刺客”，但整体会往12块钱左右的价格带靠拢。“如今既要讲质价比，也要讲性价比，所以未来超高端冰激凌基本没有太大市场，整体还是向中端靠拢。”