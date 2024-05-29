健康“医”点通
世界肠道健康日：呵护肠道健康 请避开这6个不良因素
陈子源
2024年05月29日08:56 来源：人民网
5月29日是世界肠道健康日。肠道作为“身体健康的第一道防线”，不仅是人体最大的消化器官，更是最大的免疫器官。温州医科大学附属第一医院消化内科主任医师陈坛辀在接受采访时表示，许多不健康、不规律的生活习惯正让肠道加速衰老。为了维护肠道健康，大众需要了解以下6个影响肠道健康的因素。
(责编：孙红丽、高雷)
陈子源
5月29日是世界肠道健康日。肠道作为“身体健康的第一道防线”，不仅是人体最大的消化器官，更是最大的免疫器官。温州医科大学附属第一医院消化内科主任医师陈坛辀在接受采访时表示，许多不健康、不规律的生活习惯正让肠道加速衰老。为了维护肠道健康，大众需要了解以下6个影响肠道健康的因素。
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