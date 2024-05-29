多吃蔬菜水果有助改善睡眠

健康的身体有赖于健康的饮食、充足的运动和睡眠。这些因素之间存在明显关联，例如，足够的锻炼有助于保持充足睡眠。那么营养对睡眠有何影响？一项新研究着眼于水果和蔬菜摄入量与睡眠时间之间的关系，结果发现，多吃水果和蔬菜可能更容易让人达到最佳睡眠时长。这项研究由芬兰赫尔辛基大学、芬兰国家健康与福利研究所和图尔库应用科学大学组成的团队进行，发表在最近的《营养学前沿》杂志上。

共有5043名18岁及以上的成年人（55.9%为女性；平均年龄为55岁）向研究人员提交了包含134项问题的问卷，内容涉及他们最近12个月内日常食物摄入的构成和频率，同时报告了他们的睡眠类型（在一天中的某个时间睡觉的倾向）和24小时内的典型睡眠时间。

从这些问卷调查中，研究人员得出了3种睡眠类别：睡眠时间短（每天少于7小时）、睡眠时间正常（每天7—9小时）和睡眠时间长（每天9小时以上）。大多数参与者（61.7%）将自己归类为中间睡眠类型。

在调查结果中，研究人员注意到，睡眠时间正常者的水果和蔬菜摄入量都高于短睡者和长睡者。然而，摄入不同类型的水果和蔬菜会产生不同的结果。

研究人员解释说，睡眠时间正常者和短睡眠者、长睡眠者在绿叶蔬菜、根茎蔬菜和水果蔬菜（如西红柿、黄瓜）的摄入量上存在显著差异。水果和蔬菜摄入越少，就越可能睡眠时间过短或睡眠时间过长。