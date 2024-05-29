国家疾控局印发《全国疾病预防控制行动方案（2024—2025年）》

人民网北京5月29日电 （记者郝帅）据国家疾控局网站消息，近日，国家疾控局会同国家发展改革委、教育部、财政部、水利部、农业农村部、国家卫生健康委、海关总署、国家中医药局、中央军委后勤保障部卫生局等9个部门联合印发《全国疾病预防控制行动方案（2024—2025年）》（以下简称《行动方案》）。

《行动方案》提出4方面25条措施。一是总体要求。明确疾病预防控制工作的总体原则和工作目标，提出到2025年，现代化疾控体系初步建立，多点触发、反应快速、科学高效的传染病监测预警和应急体系基本建成，卫生健康行政执法体系进一步健全，疾控机构科研能力稳步提升，疾控人才教育培训体系进一步完善。重大传染病疫情形势总体平稳，血吸虫病等传染病和地方病消除成果持续巩固，最大程度地防范和减少突发急性传染病在我国发生与流行，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二是加强传染病、地方病防控和公共卫生监管。重点实施新冠等急性呼吸道传染病防控、重点急性传染病防控、艾滋病和结核病等重大传染病防控、预防接种服务提质、血吸虫病和包虫病等重点寄生虫病防控、已消除和基本消除疾病能力巩固维持、地方病防治巩固提升、重点公共卫生干预、传染病防治和公共卫生监督执法、疾控宣教与健康促进等10大行动。

三是加强体系建设和支撑保障。重点强化传染病监测预警体系、疾控系统应急体系和能力、卫生健康行政执法体系、疾控科研体系、疾控人才队伍教育培训体系、疾控机构基础设施建设、传染病医疗机构管理、疾控领域法治和标准、疾控信息化、国际合作交流和跨境传染病联防联控等工作。

四是强化组织保障、实施评估，做好宣传引导。