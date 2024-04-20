全国肿瘤防治宣传周：中西医结合治疗结直肠癌有何方法？专家解答

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。结直肠癌如果不及时治疗，癌细胞可能会扩散到其他部位，如肝脏、肺部等，造成更加严重的后果。如何防治结直肠癌？中西医结合治疗结直肠癌有何方法？为此，人民网采访了中国中医科学院广安门医院肛肠科主任医师曲牟文。

曲牟文介绍，早期发现、早期治疗结直肠癌十分关键，但结直肠癌早期症状不典型，且和痔疮、结肠息肉等症状相似，很容易混淆误诊。多数患者确诊结直肠癌时已处于中晚期，错失手术机会，治疗预后不佳。因此，如果出现腹痛、便血、大便性状改变等情况，应到到专业的医院做相关检查，以排除类似疾病。需要注意的是，很多结直肠癌与结肠息肉的恶变，溃疡性结肠炎、慢性结肠炎的恶变密切相关，患有此类疾病的人群更应到医院及时就诊，积极治疗。

“结直肠癌主要见于老年人，但随着社会的进步、生活水平的提高和饮食结构的变化，结直肠癌在我国呈年轻化趋势。”曲牟文提示，通过健康的生活方式、保持良好的心态、避免风险因素和规范的早期筛查，可以显著降低结直肠癌的发病率和改善疾病的结局。

如果确诊患结直肠癌，目前临床中有哪些治疗手段？曲牟文表示，确诊结直肠癌后，首先要明确分期，根据疾病的分期和性质，进行相应治疗。如果是早期结直肠癌，可采取手术为主的综合治疗方式，切除肿瘤后继续接受术后辅助治疗。晚期肿瘤也可以通过转化治疗，仍然进行切除。如果是不可切除的晚期肿瘤，则采取内科治疗为主的方式。

“在整个结直肠癌治疗的过程中，中医药可以贯穿于各个阶段。”曲牟文指出，在手术前，患者经常会有贫血、恶病质、食欲不振等情况发生，通过中药调理，患者可以吃得下饭、睡得着觉，有充分的体力迎接手术治疗。此外，很多患者在化疗后会出现恶心、呕吐、消瘦，甚至手脚麻木等并发症，通过中医药治疗可加快术后康复，减轻不良反应。在完成了放疗、化疗及其他治疗后，中医还会帮助患者调理情志、调理饮食、调理睡眠，助其提高免疫力，以起到抵抗肿瘤、杀灭肿瘤的作用。

相关阅读：

全国肿瘤防治宣传周：大多数乳腺结节为良性疾病 定期复查预防癌变风险

全国肿瘤防治宣传周：预防肺癌要警惕这些危险因素

全国肿瘤防治宣传周：你了解结直肠癌吗？定期筛查有助早诊早治

全国肿瘤防治宣传周：警惕！这类息肉易恶变为结直肠癌

全国肿瘤防治宣传周：肺结节离肺癌有多远？专家解答

全国肿瘤防治宣传周：乳腺癌可防可治 早筛早治是关键

全国肿瘤防治宣传周：放疗副作用大？专家带你正确认识放疗

全国肿瘤防治宣传周：不想被胃癌“盯上” 早查早诊早治是关键

全国肿瘤防治宣传周：警惕胰腺癌 必须重视这4个高危因素

全国肿瘤防治宣传周：重视胆囊疾病 预防胆囊癌发生