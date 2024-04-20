全国肿瘤防治宣传周：重视胆囊疾病 预防胆囊癌发生

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。胆囊癌是胆道系统最常见的恶性肿瘤，具有症状隐匿、发展迅速、早期转移、预后极差的特点。胆囊癌起病隐匿，没有特异性的临床表现，又该如何发现或预防呢？为此，人民网采访了首都医科大学附属北京天坛医院普外科主任医师张洪义。

张洪义介绍，胆囊癌好发于60岁以上的老年人,从性别来看,女性比男性发病率高约3倍。胆囊癌早期的症状并不典型,包括腹胀、腹痛、恶心、呕吐等消化道症状。因此，出现上述情况时应及时就医，同时检查肝脏功能，若有问题及时治疗。

“胆囊结石、胆囊息肉等特殊的胆囊病变是发生胆囊癌的高危因素。此外，有胆囊癌家族史、生活习惯不良、肥胖等人群发生胆囊癌的几率也会增加。”张洪义建议，如有大于3厘米的胆囊结石、大于1厘米的胆囊息肉等情况,建议及时手术切除。此外，为预防胆囊癌，还需要做到以下几点，一是定期体检，特别是有胆囊结石或胆囊息肉的患者至少每半年或一年进行复查；有胆囊癌家族史的人,也更要重视体检。二是规律作息时间,保持适量运动。三是饮食合理科学，营养均衡，按时吃饭，多吃新鲜蔬果，戒烟禁酒，禁暴饮暴食、高脂饮食。

“胆囊癌的治疗主要根据肿瘤临床分期决定。早期胆囊癌患者是有可能通过根治性手术被治愈的，而手术切除也是胆囊癌的主要治疗方法。其他治疗方法，如放疗、化疗等可延长部分患者生存期或改善症状。”张洪义提示，因胆囊癌容易复发，患者在切除胆囊后6个月到一年的时间内，每个月都要进行复查。

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