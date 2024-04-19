全国肿瘤防治宣传周：大多数乳腺结节为良性疾病 定期复查预防癌变风险

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。对女性来说，乳房是身上最容易出问题的部位之一。其中，乳腺结节，更是体检报告上常见的字眼。体检发现有乳腺结节怎么办？它跟乳腺癌有着怎样的联系？检查乳腺的最佳时期又是何时？针对一系列乳腺健康问题，人民网采访了中国医学科学院肿瘤医院主任医师、中国医师协会肿瘤医师分会乳腺癌学组组长袁芃。

袁芃介绍，乳腺结节并不是一种单独的疾病，而是一种症状，是在影像学检查中发现的乳腺内一种形态学改变。大多数乳腺结节是良性疾病，包括乳腺增生、乳腺囊肿以及乳腺纤维瘤等，不需特殊处理，定期复查即可。

“女性朋友应在每个月定时自查乳房是否有肿物或者结节，每1年或2年进行一次体检。”袁芃提醒，月经结束后1周是自查的最佳时段，当第一次发现乳房有肿物时应及时前往医院明确是否为良性乳腺结节。需要注意的是，如果肿块不断增大、越来越硬，或是在乳腺结节所在的同侧腋窝或脖子也触及肿块，可能为恶性乳腺结节，比如乳腺癌，需尽快去医院检查。

哪些人群是乳腺癌的高危人群？袁芃表示，有乳腺癌家族史、乳腺密度高，在正常生理年龄未育、未哺乳，雌激素水平高，生活方式不健康等因素都容易引发乳腺癌。对此，她建议女性朋友在日常生活中保持合理膳食、心情舒畅、适量运动、远离烟酒、少用或不用激素类药物、定期体检、养成健康的生活方式，以预防乳腺癌的发生。

袁芃指出，得了乳腺癌不用过度害怕和担心，目前乳腺癌的总体生存率较高，大多数乳腺癌患者只要采取正规、科学、合理的治疗，都会取得较好的治疗效果，特别是早期乳腺癌患者经过规范治疗，5年生存率可达90%以上。在治疗方式方面，根据乳腺癌的分期，患者可选择局部治疗（包括手术、放疗）和全身治疗（包括化疗、内分泌治疗及靶向治疗）等措施。

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